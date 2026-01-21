Trump i Erdogan razgovarali o Siriji

Turski predsjednik Tayyip Erdogan razgovarao je u utorak telefonom s američkim kolegom Donaldom Trumpom o događajima u Siriji i Gazi dok je sirijska vlada, koju podržava Turska, nakon višednevnih sukoba objavila prekid vatre s kurdskim snagama saveznicima SAD-a.
Turska je odvojeno razmatrala treba li se Erdogan pridružiti inicijativi američkog čelnika "Odbor za mir". "Predsjednik Erdogan izjavio je da Turska pomno prati događaje u Siriji, da su jedinstvo, sklad i teritorijalni integritet Sirije važni za Tursku", priopćilo je tursko predsjedništvo.
Ranije je Trump rekao da je imao "vrlo dobar razgovor" s Erdoganom, bez navođenja detalja, prenosi Reuters.
Sirijska vlada ovog je tjedna zauzela dijelove teritorija na sjeveroistoku i dala kurdskim Sirijskim demokratskim snagama četiri dana da se dogovore o integraciji u središnju državu. Glavni saveznik SDF-a, Sjedinjene Američke Države, rekao je da se partnerstvo sa skupinom promijenilo nakon što se pojavila nova sirijska vlada.
Tursko predsjedništvo dodalo je da su Erdogan i Trump razgovarali i o borbi protiv militantne skupine Islamska država i "situaciji" njezinih zatvorenika u sirijskim zatvorima.
Turska smatra SDF terorističkom organizacijom povezanom sa zabranjenom Radničkom strankom Kurdistana (PKK), koja je pokrenula četiri desetljeća pobune protiv turske države. U mirovnom procesu s PKK-om, Ankara je pozvala skupinu i njezine podružnice na raspuštanje i razoružavanje.
Ankara, glavni strani podupiratelj nove sirijske vlade, pohvalila je napredak Damaska protiv SDF-a i više puta pozvala na integraciju sa sirijskim državnim aparatom.
Erdogan je rekao Trumpu da će Turska nastaviti koordinirati s Washingtonom po pitanju Gaze, priopćilo je tursko predsjedništvo. "Predsjednik Erdogan zahvalio je američkom predsjedniku Trumpu na pozivu u Odbor za mir u Gazi", dodali su.
Rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a, usvojena sredinom studenog, odobrila je "Odbor za mir" i zemlje koje s njim surađuju na uspostavljanju međunarodnih stabilizacijskih snaga u Gazi.
