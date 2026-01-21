Trump i Erdogan razgovarali o Siriji

Sirijska vlada ovog je tjedna zauzela dijelove teritorija na sjeveroistoku i dala kurdskim Sirijskim demokratskim snagama četiri dana da se dogovore o integraciji u središnju državu. Glavni saveznik SDF-a, Sjedinjene Američke Države, rekao je da se partnerstvo sa skupinom promijenilo nakon što se pojavila nova sirijska vlada.