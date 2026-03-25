Oglas

NOVO OBRAĆANJE

Trump: Iranci su jučer učinili nešto nevjerojatno - dali su nam dar, danas je stigao!

author
N1 Info
|
25. ožu. 2026. 07:36
reuters
REUTERS/Kevin Lamarque

Sinoć je američki predsjednik Donald Trump dao pregled rata s Iranom i odgovarao na pitanja novinara.

Oglas

BBC donosi naglaske iz njegova obraćanja:

  • Trump je rekao da njegova administracija „razgovara s pravim ljudima” u Iranu te da oni „silno žele postići dogovor”. Također je rekao da su potpredsjednik JD Vance i državni tajnik Marco Rubio uključeni u pregovore.
  • Dodao je da su američko-izraelski napadi na Iran doveli do „promjene režima” – ali je i upozorio da ne vjeruje „nikome”.
  • Predsjednik je također nagovijestio „vrlo značajnu nagradu” koju su SAD-u dali iranski pregovarači, dodajući da je povezana s naftom i plinom te Hormuškim tjesnacem.
  • „Jučer su učinili nešto što je zapravo bilo nevjerojatno”, rekao je Trump. „Dali su nam dar i dar je stigao danas. I bio je to vrlo velik dar vrijedan golemog iznosa novca.” Nije iznio konkretne detalje.
  • Na pitanje koliko je optimističan da će mirovni sporazum s Iranom uspjeti, Trump je odgovorio: „Ovaj rat je dobiven.”
  • Bilo je malo govora o tome kako bi rat zapravo mogao završiti, piše BBC-jev izvjestitelj iz Bijele kuće Bernd Debusmann Jr.
  • Trump se nije osvrnuo na moguće raspoređivanje američkih vojnika na Bliski istok. CBS News, američki partner BBC-ja, izvijestio je da Pentagon planira poslati vojnike iz 82. zračno-desantne divizije, uključujući kopnene snage i zapovjedni element.

Teme
Donald Trump rat u Iranu

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ