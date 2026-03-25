Trump: Iranci su jučer učinili nešto nevjerojatno - dali su nam dar, danas je stigao!

Sinoć je američki predsjednik Donald Trump dao pregled rata s Iranom i odgovarao na pitanja novinara.

BBC donosi naglaske iz njegova obraćanja:

Trump je rekao da njegova administracija „razgovara s pravim ljudima” u Iranu te da oni „silno žele postići dogovor”. Također je rekao da su potpredsjednik JD Vance i državni tajnik Marco Rubio uključeni u pregovore.

Dodao je da su američko-izraelski napadi na Iran doveli do „promjene režima” – ali je i upozorio da ne vjeruje „nikome”.

Predsjednik je također nagovijestio „vrlo značajnu nagradu” koju su SAD-u dali iranski pregovarači, dodajući da je povezana s naftom i plinom te Hormuškim tjesnacem.

„Jučer su učinili nešto što je zapravo bilo nevjerojatno”, rekao je Trump. „Dali su nam dar i dar je stigao danas. I bio je to vrlo velik dar vrijedan golemog iznosa novca.” Nije iznio konkretne detalje.

Na pitanje koliko je optimističan da će mirovni sporazum s Iranom uspjeti, Trump je odgovorio: „Ovaj rat je dobiven.”

Bilo je malo govora o tome kako bi rat zapravo mogao završiti, piše BBC-jev izvjestitelj iz Bijele kuće Bernd Debusmann Jr.

Trump se nije osvrnuo na moguće raspoređivanje američkih vojnika na Bliski istok. CBS News, američki partner BBC-ja, izvijestio je da Pentagon planira poslati vojnike iz 82. zračno-desantne divizije, uključujući kopnene snage i zapovjedni element.

