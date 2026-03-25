Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će posjetiti kineskog predsjednika Xi Jinpinga 14. i 15. svibnja, čime je odgođeno njegovo pomno praćeno putovanje u Kinu zbog aktualnog rata u Iranu.

Trump je dodao da će kasnije ove godine ugostiti Xija u Washingtonu. "Naši predstavnici dovršavaju pripreme za ovaj povijesni posjet", napisao je Trump u objavi na Truth Socialu.

Putovanje je izvorno bilo planirano za sljedeći tjedan, od 31. ožujka do 2. travnja. Razgovori su trebali biti opširni, uz nastojanje da se smanje napetosti između najvećih svjetskih gospodarstava oko carina. Tema razgovora također bi bili Tajvan, računalni čipovi, droge, rijetki zemni metali i poljoprivreda.

Kinesko veleposlanstvo u Washingtonu nije zasad odgovorilo na zahtjev za komentar. Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt rekla je da Xi razumije potrebu za pomicanjem termina putovanja.

Trumpovo posljednje putovanje u Kinu, održano 2017. godine, bio je najrecentniji posjet nekog američkog predsjednika toj azijskoj zemlji. Razgovori u svibnju bit će prvi nakon sastanka u Južnoj Koreji, održanog u listopadu, gdje su dvojica čelnika dogovorila trgovinsko primirje.