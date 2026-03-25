26. dan rata
FOTO, VIDEO / Iran se priprema za američku kopnenu ofenzivu miniranjem ključnog otoka
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je noćas da Sjedinjene Države napreduju u naporima da se s Iranom ispregovara kraj rata, a mediji prenose da je Washington poslao prijedlog rješenja od 15 točaka. Trump je novinarima u Bijeloj kući rekao da SAD razgovara s "pravim ljudima" u Iranu, dodajući da Iranci jako žele postići dogovor.
Teheran je porekao da su se održali izravni razgovori. Moćni iranski predsjednik parlamenta Mohammad Baqer Qalibaf u ponedjeljak je to odbacio kao "lažne vijesti".
22:51
prije 0 min.
Iran postavlja mine na otok Kharg
Iran je posljednjih tjedana postavljao zamke te premještao dodatno vojno osoblje i protuzračnu obranu na otok Kharg u pripremi za moguću američku operaciju preuzimanja kontrole nad tim otokom, tvrdi više izvora upoznatih s američkim obavještajnim izvješćima o tom pitanju.
Administracija Donalda Trumpa razmatrala je mogućnost korištenja američkih vojnika za zauzimanje tog malog otoka u sjeveroistočnom dijelu Perzijskog zaljeva - ključne gospodarske arterije Irana kroz koju prolazi oko 90% izvoza sirove nafte - kao sredstvo pritiska na Iran kako bi ga se prisililo na ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, izvijestio je CNN.
21:57
prije 53 min.
Trump odgodio posjet Kini
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će posjetiti kineskog predsjednika Xi Jinpinga 14. i 15. svibnja, čime je odgođeno njegovo pomno praćeno putovanje u Kinu zbog aktualnog rata u Iranu.
Trump je dodao da će kasnije ove godine ugostiti Xija u Washingtonu. "Naši predstavnici dovršavaju pripreme za ovaj povijesni posjet", napisao je Trump u objavi na Truth Socialu.
Putovanje je izvorno bilo planirano za sljedeći tjedan, od 31. ožujka do 2. travnja. Razgovori su trebali biti opširni, uz nastojanje da se smanje napetosti između najvećih svjetskih gospodarstava oko carina. Tema razgovora također bi bili Tajvan, računalni čipovi, droge, rijetki zemni metali i poljoprivreda.
Kinesko veleposlanstvo u Washingtonu nije zasad odgovorilo na zahtjev za komentar. Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt rekla je da Xi razumije potrebu za pomicanjem termina putovanja.
Trumpovo posljednje putovanje u Kinu, održano 2017. godine, bio je najrecentniji posjet nekog američkog predsjednika toj azijskoj zemlji. Razgovori u svibnju bit će prvi nakon sastanka u Južnoj Koreji, održanog u listopadu, gdje su dvojica čelnika dogovorila trgovinsko primirje.
21:43
prije 1h
Pentagon: Šaljemo 2500 vojnika na Bliski istok
Sjedinjene Američke Države naredile su raspoređivanje oko 2500 vojnika iz 82. zračno-desantne divizije na Bliski istok, rekao je dužnosnik Ministarstva obrane za Al Jazeeru.
Prema riječima tog dužnosnika, među snagama predviđenima za raspoređivanje nalaze se zapovjednici i logistički elementi potpore iz 1. borbene brigade divizije.
21:10
prije 1h
Iranci uz strogu medijsku kontrolu treniraju u Turskoj
Iranska nogometna reprezentacija trenirala je u srijedu u južnoj Turskoj pripremajući se za dvije nadolazeće prijateljske utakmice uoči Svjetskog prvenstva, premda još uvijek nije posve sigurno hoće li Iranci zaigrati na World Cupu u SAD, Kanadi i Meksiku.
Reprezentacija je održala trening u Beleku, ljetovalištu u blizini mediteranskog grada Antalije, uz strogo ograničen pristup medijima jer su dužnosnici rekli da žele izbjeći ometanja uoči utakmica koje su opisane kao ključne za njihove pripreme za Svjetsko prvenstvo.
20:25
prije 2h
Iranski šef diplomacije: SAD nije ostvario ratne ciljeve. Nema pregovora
Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi izjavio je da SAD nije uspio ostvariti ključne ciljeve u ratu protiv Irana, uključujući brzu vojnu pobjedu i promjenu režima u Teheranu, javlja Al Jazeera.
Araghchi je pozvao susjedne zemlje Irana da se distanciraju od SAD-a.
Dodao je da je iranski odgovor na američke poteze pokazao svijetu da „nijedna zemlja ne može ugroziti njegovu sigurnost“.
Također je rekao da trenutačno nema pregovora između Teherana i Washingtona, uz napomenu da SAD šalje poruke putem različitih posrednika.
Naglasio je da Iran ne traži rat i želi trajni završetak sukoba, dodajući da Teheran traži odštetu za nastalu štetu, čime daje do znanja da svaki budući politički dogovor mora uključivati odgovornost i obveze obnove.
Iranski ministar vanjskih poslova kaže da najviši državni dužnosnici trenutačno razmatraju prijedloge za mir koji su izneseni, ali je naglasio da Teheran nema namjeru voditi pregovore sa SAD-om.
Araghchi je također kritizirao ulogu Washingtona u regiji, rekavši da SAD nije uspio zaštititi zemlje u regiji unatoč tome što ondje održava više vojnih baza.
20:10
prije 2h
CENTCOM tvrdi da je gotovo 300 američkih vojnika ranjeno u ratu s Iranom
CBS News izvještava da je gotovo 300 američkih vojnika ozlijeđeno otkako je započeo američko-izraelski rat s Iranom, pozivajući se na Američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM).
Prema riječima glasnogovornika CENTCOM-a, 290 pripadnika američkih oružanih snaga ranjeno je od prvog dana rata, navodi CBS.
Glasnogovornik kaže da se 255 ranjenih vojnika vratilo na dužnost, dok je deset i dalje teško ranjeno.
Status preostalih 25 nije objavljen.
20:10
prije 2h
Bliskoistočne zemlje objavile zajedničku izjavu kojom osuđuju „očite iranske agresije“
Skupina bliskoistočnih zemalja objavila je zajedničku izjavu o iranskim vojnim akcijama tijekom rata sa SAD-om i Izraelom.
Kuvajt, UAE, Bahrein, Saudijska Arabija, Katar i Jordan izrazili su „najoštriju osudu očitih iranskih agresija“ – koje nazivaju „grubim kršenjem“ suvereniteta, javlja BBC.
Tijekom rata Iran je izvodio napade na američke ciljeve u zemljama diljem Bliskog istoka, uključujući i neke od onih koje su izdale ovu zajedničku izjavu.
Izjava također osuđuje „napade koje su pokrenule oružane frakcije povezane s Iranom iz Republike Iraka protiv niza regionalnih država“.
Ove zemlje pozvale su iračku vladu da poduzme potrebne mjere kako bi „zaustavila napade“ koji se pokreću s njezina teritorija.
20:02
prije 2h
SAD tvrdi da nijedan njihov avion nije oboren
Američko vojno zapovjedništvo za Bliski istok (CENTCOM) objavilo je na platformi X da su tvrdnje Iranske revolucionarne garde kako su pogodili američki borbeni avion F-18 novim naprednim sustavom protuzračne obrane – netočne.
„Nijedan američki borbeni zrakoplov nije oboren od strane Irana“, poručio je CENTCOM.
Unatoč snažnoj tvrdnji SAD-a, i dalje postoje pitanja o tome je li Iran prije nekoliko dana oborio F-35, zrakoplov koji se smatra izuzetno teškim za pogoditi u zraku.
19:26
prije 3h
Iran upozorava neimenovanu regionalnu zemlju zbog navodne uloge u planu zauzimanja otoka
Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf upozorio je da se iranski protivnici, uz podršku jedne regionalne države, navodno pripremaju zauzeti jedan od iranskih otoka.
„Na temelju određenih podataka, iranski neprijatelji, uz podršku jedne od regionalnih zemalja, pripremaju se okupirati jedan od iranskih otoka“, napisao je Ghalibaf u objavi na platformi X.
„Sva kretanja neprijatelja pod punim su nadzorom naših oružanih snaga. Ako prijeđu granicu, sva ključna infrastruktura te regionalne zemlje postat će, bez ograničenja, meta neprekidnih napada.“
19:23
prije 3h
Pakistanski ministar obrane ismijao proturječne ciljeve američkog rata
Pakistanski ministar obrane Khawaja Muhammad Asif, čini se, ismijao je proturječne ciljeve Washingtona u kontekstu zajedničkog rata s Izraelom protiv Irana, piše Al Jazeera.
Khawaja, koji nije spomenuo nijednu konkretnu državu, rekao je da se sada čini kako je cilj rata ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, koji je Teheran zatvorio upravo zato što su SAD i Izrael počeli napade na zemlju 28. veljače.
Pakistan je jučer poručio da je spreman biti domaćin pregovora o prekidu vatre između Washingtona i Teherana, prema navodima ministarstva vanjskih poslova te zemlje.
Diplomatski izvori potvrdili su danas za Al Jazeeru da je Iran preko Pakistana zaprimio plan od 15 točaka koji dolazi iz SAD-a. Teheran je, međutim, odbacio prijedlog, nazvavši ga „iznimno maksimalističkim i nerazumnim“. Iran je iznio i vlastite zahtjeve.
Pakistan je u jedinstvenoj poziciji za posredovanje između Irana i SAD-a jer ima šiitsku manjinu, relativno dobre gospodarske veze s Iranom, kao i obrambene sporazume s državama Zaljeva (GCC) koje su bile pogođene iranskim uzvratnim napadima, rekao je Al Jazeerin novinar Osama Bin Javaid.
