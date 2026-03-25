Teheran izabrao s kim iz Trumpovog tima želi pregovarati

Iran je signalizirao Trumpovoj administraciji da radije želi pregovarati s američkim potpredsjednikom JD Vanceom nego s drugim visokim dužnosnicima, navodi se u izvješću od utorka.
CNN, pozivajući se na dva regionalna izvora, piše da su iranski predstavnici putem neformalnih kanala poručili kako ne žele ponovno ulaziti u pregovore sa specijalnim izaslanikom Steveom Witkoffom niti s Jaredom Kushnerom, navodeći “nedostatak povjerenja” nakon što su raniji razgovori rezultirali američko-izraelskom vojnom akcijom.
Izvori navodno kažu da se Vance smatra sklonijim završetku rata, a jedan je istaknuo kako postoji percepcija da bi bio usmjeren na “privođenje sukoba kraju”.
„Koga administracija odluči poslati, Iranci će s time morati raditi, ali to ne znači da nemaju svoje preference“, navodno je rekao drugi izvor, prenosi AA.
U izvješću se navodi da se potencijalni sastanak u Islamabadu kasnije ovog tjedna još razmatra, iako su izvori izrazili skepsu da će se on zaista održati.
Ranije u utorak predsjednik Donald Trump rekao je da su SAD “trenutačno u pregovorima” s Iranom te da su Vance, državni tajnik Marco Rubio, Witkoff i Kushner uključeni u diplomatske napore.
SAD je navodno Iranu poslao plan od 15 točaka za završetak rata, dostavljen preko Pakistana, koji uključuje korake vezane uz teheranski nuklearni i balistički program te pomorsku sigurnost u Hormuškom tjesnacu.
Iranski dužnosnici rekli su da su primili poruke nekih “prijateljskih zemalja” koje prenose američki zahtjev za pregovore o završetku rata, dok su istodobno negirali izravne razgovore s Washingtonom.
SAD i Izrael provode zračne napade na Iran od 28. veljače, pri čemu je dosad poginulo više od 1.340 ljudi. Iran je uzvratio napadima dronovima i projektilima usmjerenima na Izrael, kao i na Jordan, Irak i zemlje Zaljeva koje ugošćuju američku vojnu infrastrukturu, uzrokujući žrtve i štetu na infrastrukturi te poremećaje na globalnim tržištima i u zračnom prometu.
