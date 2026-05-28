Izvori: SAD i Iran postigli dogovor, čeka se konačno odobrenje Trumpa
Američki i iranski pregovarači postigli su dogovor o 60-dnevnom memorandumu o razumijevanju kojim bi se produžilo primirje i pokrenuli pregovori o iranskom nuklearnom programu, no predsjednik Trump još nije dao konačno odobrenje, rekla su za Axios dvojica američkih dužnosnika i regionalni izvor uključen u posredovanje.
Potpisivanje memoranduma predstavljalo bi najznačajniji diplomatski proboj od početka rata, no konačni sporazum koji bi zadovoljio Trumpove zahtjeve vezane uz nuklearni program i dalje bi zahtijevao intenzivne pregovore.
„Ovo je sporazum kojim se sve strane dovode za pregovarački stol. Detalje ćemo razraditi tijekom pregovora”, rekao je jedan američki dužnosnik za Axios.
U pozadini
Američki dužnosnici tvrde da su uvjeti sporazuma uglavnom bili dogovoreni još u utorak, ali da su obje strane morale dobiti odobrenje svojih čelnika. Također tvrde da su Iranci kasnije poručili kako imaju potrebna odobrenja i da su spremni potpisati sporazum. Iran to zasad nije službeno potvrdio.
Američki pregovarači izvijestili su Trumpa o detaljima konačnog dogovora, javlja Axios, ali on nije odmah dao zeleno svjetlo. „Predsjednik je posrednicima poručio da želi nekoliko dana za razmišljanje”, rekao je jedan američki dužnosnik.
Trump i njegovi savjetnici više su puta tijekom rata mislili da su blizu dogovora, no pregovori su se stalno prekidali.
Detalji sporazuma
Dužnosnici tvrde da će 60-dnevni memorandum sadržavati odredbu prema kojoj će plovidba kroz Hormuški tjesnac biti „neograničena”. Jedan američki dužnosnik rekao je da to znači bez naplate prolaza i bez uznemiravanja brodova te da će Iran morati ukloniti sve mine iz tjesnaca unutar 30 dana.
Američka pomorska blokada također će biti ukinuta, ali postupno i razmjerno obnovi komercijalnog prometa, rekao je američki dužnosnik.
Memorandum će uključivati i iransku obvezu da neće razvijati nuklearno oružje, tvrde dužnosnici. Također će biti navedeno da će prva pitanja o kojima će se pregovarati tijekom 60-dnevnog razdoblja biti način zbrinjavanja iranskog visoko obogaćenog uranija i pitanje iranskog obogaćivanja uranija.
SAD će se obvezati razgovarati o ublažavanju sankcija i oslobađanju zamrznutih iranskih sredstava u sklopu pregovora. Memorandum će također uključivati raspravu o mehanizmu kojim bi Iran ponovno mogao dobivati robu i humanitarnu pomoć.
Što kažu američki dužnosnici
Jedan američki dužnosnik tvrdi da Iran sada ima priliku „osloboditi svoje gospodarstvo” te da „u njihovom sustavu postoje ljudi koji razumiju da je ovo prilika za drugačiji smjer”. Dodao je:
„Tijekom ovih 60 dana pregovora saznat ćemo je li to doista slučaj.”
Američki dužnosnici također tvrde da neće biti nikakvih tajnih dogovora ili skrivenih klauzula o ublažavanju sankcija ili transferu novca Iranu.
„Što više Iranci budu spremni dati, to će više dobiti”, rekao je jedan od njih.
