Norijada
Liječnik o slavlju maturanata: "Dobro smo koordinirani, nije prvi put da se održava ovakav događaj"
Gost naše Maje Štrbac u Pregledu dana bio je liječnik Stjepan Galić. Razgovarali su o današnjoj 'norijadi' u Zagrebu, kada su tisuće maturanata proslavile kraj srednjoškolskog obrazovanja.
"Imamo dva tima 1 i jedan tim 2, uz koordinaciju Hitne službe, policije i vatrogasaca", kazao je Stjepan Galić.
"Dobro smo koordinirani, nije prvi put da se održava ovakav događaj, on je redovit, već je to uigrano i dobro koordinirano sa službama Hitne medicinske pomoći, Crvenog križa, vatrogasaca i policajaca. Pratili smo ih s naša dva kombija od Trga Josipa Jelačića pa sve do Bundeka. Tu pružamo pomoć u koordinaciji s Crvenim križem, imamo šator, krevete i sve ostalo", dodao je.
"Situacija je dosta dobra. Broj intervencija je očekivan ovoj vrsti događaja. Konačne brojke znat ćemo kasnije kad zbrojimo sve. Radi se o blažim kliničkim slikama koje su vezane uz neumjerenu konzumaciju alkohola, ali sve to uspijevamo zbrinjavati tu na terenu s ekipama koje imamo. Sve je pod kontrolom.
"Na svu sreću nije bilo nikakvih težih ozljeda", zaključio je Galić.
