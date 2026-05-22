Direktorica američke nacionalne obavještajne službe dala ostavku

Tulsi Gabbard odlazi s mjesta ravnateljice Nacionalne obavještajne službe u administraciji predsjednika Donalda Trumpa, izvijestio je u petak Fox News Digital, pozivajući se na njezino pismo ostavke.
Tulsi Gabbard obavijestila je Donalda Trumpa o svojoj namjeri da odstupi na sastanku u Ovalnom uredu u petak.
Njezina ostavka stupit će na snagu 30. lipnja.
U pismu ostavke, Gabbard je Trumpu poručila da je "duboko zahvalna na povjerenju koje joj je ukazao i na prilici da vodi Ured ravnatelja Nacionalne obavještajne službe posljednjih godinu i pol dana", izvijestio je Fox News Digital.
Navela je i da je njezinom suprugu nedavno dijagnosticiran rijedak oblik raka kostiju.
Neimenovani izvor upoznat sa slučajem rekao je da je Bijela kuća primorala Gabbard da podnese ostavku, prenosi Reuters.
