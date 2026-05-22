Oglas

"iscrpljujuća dužnost"

Direktorica američke nacionalne obavještajne službe dala ostavku

author author
N1 Info , Hina
|
22. svi. 2026. 19:37
FILE PHOTO: Director of National Intelligence (DNI) Tulsi Gabbard testifies before a Senate Intelligence Committee hearing on Capitol Hill in Washington, D.C., U.S., March 18, 2026.
REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo

Tulsi Gabbard odlazi s mjesta ravnateljice Nacionalne obavještajne službe u administraciji predsjednika Donalda Trumpa, izvijestio je u petak Fox News Digital, pozivajući se na njezino pismo ostavke.

Oglas

Tulsi Gabbard obavijestila je Donalda Trumpa o svojoj namjeri da odstupi na sastanku u Ovalnom uredu u petak.

Njezina ostavka stupit će na snagu 30. lipnja.

U pismu ostavke, Gabbard je Trumpu poručila da je "duboko zahvalna na povjerenju koje joj je ukazao i na prilici da vodi Ured ravnatelja Nacionalne obavještajne službe posljednjih godinu i pol dana", izvijestio je Fox News Digital.

Navela je i da je njezinom suprugu nedavno dijagnosticiran rijedak oblik raka kostiju.

Neimenovani izvor upoznat sa slučajem rekao je da je Bijela kuća primorala ​Gabbard ⁠da podnese ostavku, prenosi Reuters.

Teme
američka politika nacionalna obavještajna služba obavještajni skandal ostavka tulsi gabbard

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ