PISTORIUS POD PALJBOM
Kaos oko vojne obveze u Njemačkoj: Tko može, a tko ne smije iz zemlje?
Rasprava o njemačkoj vojnoj obvezi dobila je novi zaplet nakon što je Znanstvena služba Bundestaga dovela u pitanje zakonitost poteza Ministarstva obrane. Iako Bundeswehr i dalje računa prvenstveno na dobrovoljne prijave, postojeći Zakon o vojnoj obvezi predviđa i mogućnost ponovnog uvođenja obveznog služenja vojnog roka.
U središtu spora nalazi se pravilo prema kojem muškarci između 18 i 45 godina moraju zatražiti odobrenje Bundeswehra ako planiraju napustiti Njemačku na razdoblje dulje od tri mjeseca.
To je pravilo ponovno aktivirano početkom godine zajedno s novim modelom vojne službe, iako je široj javnosti postalo poznato tek nekoliko mjeseci kasnije.
Nakon što je informacija izazvala negodovanje, ministar obrane Boris Pistorius poručio je da se obveza neće primjenjivati osim u izvanrednim okolnostima, a Ministarstvo ju je naknadno općom uredbom praktički suspendiralo.
Međutim, prema mišljenju Znanstvene službe Bundestaga, Ministarstvo je time možda prekoračilo svoje ovlasti. U analizi izrađenoj na zahtjev Kluba zastupnika Ljevice navodi se da izvršna vlast ne može uredbom staviti izvan snage zakonsku odredbu, već to može učiniti jedino Savezni ustavni sud.
Ljevica: Ministar obrane je nekompetentan
Stručnjaci ističu da Ministarstvo ima pravo propisivati iznimke, ali ne i potpuno ukinuti primjenu zakona. Budući da su od obveze odjave izuzeti svi muškarci na koje se pravilo odnosi, praktično više ne postoji nitko na koga bi se zakon primjenjivao. Time, upozorava se u dokumentu, iznimka postaje pravilo, piše Deutsche Welle.
Zastupnica Ljevice Desiree Becker optužila je ministra za nekompetentnost te podsjetila da je još u travnju upozoravala na moguće pravne propuste. Tvrdi da njezine primjedbe tada nisu ozbiljno razmotrene.
Vlada ne može stavljati zakone izvan snage
U opsežnom mišljenju Znanstvene službe navodi se i da je problematično što je uredba donesena bez vremenskog ograničenja, čime je stvoren trajni pravni status za koji izvršna vlast nema ovlasti. Uloga vlade, podsjeća se, jest provoditi zakone, a ne stavljati ih izvan snage.
Kao moguća rješenja spominju se povlačenje sporne uredbe Ministarstva obrane ili njezino poništenje sudskom odlukom.
U svakom slučaju, nova pravna nesigurnost oko obveza vojno sposobnih građana predstavlja dodatni problem za ministra Pistoriusa i njegov resor.
