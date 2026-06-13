Trump: Ubili smo vođu jedne od najkrvožednijih terorističkih organizacija na planetu

"Prema mojim uputama, Južno zapovjedništvo Sjedinjenih Država je zadalo brz i smrtonosan udarac kako bi uspješno eliminiralo Nina Guerrera, zloglasnog vođu Tren De Arague, jedne od najkrvožednijih terorističkih organizacija na planetu", kazao je Trump u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social kasno u petak.