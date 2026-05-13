Američki predsjednik Donald Trump u utorak je na svojoj platformi Truth Social objavio grafiku karte Venezuele s umetnutom američkom zastavom i oznakom „51. savezna država”.
Provokativna objava — objavljena dok je Donald Trump putovao prema Kini na važan summit — uslijedila je dan nakon što je privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodríguez izjavila da njezina zemlja „nikada” nije razmatrala mogućnost da postane 51. savezna država SAD-a, čak ni nakon što su američke snage u siječnju otele predsjednika Nicolása Madura.
Ranije u ponedjeljak Trump je za Fox News izjavio da razmatra mogućnost pretvaranja te južnoameričke države u novu saveznu državu, nakon mjeseci tvrdnji da kontrolira tu zemlju bogatu naftom, prenosi CTV News.
Rodríguez je u međuvremenu nadgledala postupno zatopljenje odnosa sa Sjedinjenim Državama otkako je preuzela vodstvo zemlje, provodeći reforme kojima su rudarski i naftni sektor ponovno otvoreni stranim kompanijama, posebno američkima.
Venezuelanska oporba traži održavanje izbora, dok je Rodríguez — upitana 1. svibnja o mogućnosti novog glasanja — rekla da „ne zna” kada će se ono održati te da će se dogoditi „u nekom trenutku”.
