Predsjednik stranke Blok umirovljenici zajedno (BUZ) Milivoj Špika gostovao je u Novom danu kod Hrvoja Krešića gdje je otkrio kakva će biti ova godina za umirovljenike.
Oglas
Na početku je komentirao donesene promijene za one umirovljenike koji rade.
"Od prvog siječnja je omogućeno da svaki umirovljenik može raditi puno radno vrijeme, ali uz novi izračun mirovine ili, kolokvijalno, uz primanje pola mirovine. To bi otprilike bilo isto kao da je svim umirovljenicima dopušteno sudjelovanje na olimpijadi... Pitanje je koliko su ljudi psihofizički u stanju raditi puno radno vrijeme", rekao je Špika i dodao da vjeruje da će interes umirovljenika za to biti mali.
"Ono što će se najvjerojatnije dogoditi je zloupotreba zakonske odredbe. Bit će masovnih zaposlenja na puno radno vrijeme, ali onih koji budu bliski vlasti i na onim radnim mjestima na kojima neće biti potreban neki poseban fizički napor. To neće donijeti nikakav napredak umirovljenicima koji se bore za bolji životni standard", smatra Špika.
Što umirovljenici mogu očekivati ove godine?
Govorio je i o tome kakva će 2026. biti za umirovljenike.
"Nažalost, 2026. je godina bez izbora što znači da će u ekonomskom smislu ova godina biti "godina mršavih krava" za umirovljenike. U 2026. oni ne trebaju očekivati apsolutno ništa. Vrlo vjerojatno, za njih neće biti ni Božića ni Uskrsa, ali zato kad uđemo u 2027. i predizbore onda će biti i Božića i Uskrsa i dodataka - novčanice će tad padati s neba", rekao je za kraj Špika.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas