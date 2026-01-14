"Nažalost, 2026. je godina bez izbora što znači da će u ekonomskom smislu ova godina biti "godina mršavih krava" za umirovljenike. U 2026. oni ne trebaju očekivati apsolutno ništa. Vrlo vjerojatno, za njih neće biti ni Božića ni Uskrsa, ali zato kad uđemo u 2027. i predizbore onda će biti i Božića i Uskrsa i dodataka - novčanice će tad padati s neba", rekao je za kraj Špika.