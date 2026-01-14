Prijetnje s dvije strane
Danski otok priprema se za napad, gomilaju se vojnici, grade se hangari: "Točka najbliža neprijatelju"
Danski turistički otok, otprilike veličine Ibize, priprema se za slučaj da se neki neprijatelj odluči na napad. Posljednjih mjeseci stiglo je više vojnika. Na vojnoj bazi grade se novi hangari. Prošlog tjedna raspoređeno je 11 novih oklopnih vozila, čija je svrha odvraćanje od bilo kakvog pokušaja invazije. Danska je mala zemlja i ne želi riskirati da nuklearna sila zauzme dio njezina teritorija.
"Sve smo bolje pripremljeni i već smo dosegli određenu razinu“, rekao je general Peter Boysen, zapovjednik Danske vojske. "Boriti ćemo se s onim što imamo, ali moramo ubrzati i ojačati svoje snage – i upravo to činimo."
Otok Bornholm, u Baltičkom moru, najistočnija je točka Danske. Rusija je udaljena 300 kilometara i upravo odande, upozorava general Boysen, dolazi prijetnja koja ga najviše brine. No Danci se istodobno suočavaju i s drugim izvorom opasnosti. Na drugom kraju kraljevstva, na njegovoj najzapadnijoj točki, i na otoku koji je 3.700 puta veći od Bornholma, prijetnja dolazi od najbližeg saveznika – Sjedinjenih Američkih Država – i njihova predsjednika Donalda Trumpa, koji namjerava preuzeti Grenland „na lakši ili teži način", piše El País.
Tako se Danska i ova dva otoka – sićušni Bornholm i Grenland, najveći otok na svijetu – nalaze stiješnjeni između Rusije, starog hladnoratovskog suparnika, i SAD-a, sile koja bi ih (barem teoretski) trebala štititi. „Prvi put u 80 godina prijeti nam opasnost s obje strane“, kaže Jonas Parello-Plesner, izvršni direktor Zaklade Savez demokracija i bivši danski diplomat, iz Kopenhagena. „Živimo u svijetu na rubu kolapsa.“
Let iz Kopenhagena do Bornholma – smještenog južno od Švedske i sjeverno od Poljske – traje 25 minuta. Odjeci grenlandskog pitanja dopiru i do glavnog grada otoka, Rønnea, svojevrsnog laboratorija za ponovno naoružavanje Europe, gdje ljudi polušaljivo govore: „Nadam se da Trump neće baciti oko i na ovaj otok.“ Gradonačelnik Frederik Trolstrup ipak govori ozbiljnije: „Sjedinjene Države nekad su bile pozitivna sila u svijetu. Danas žele dio ovoga kraljevstva. To je tužno.“
Almegaards Kaserne, vojarna u kojoj je od prošlog ljeta smještena Bornholmska pukovnija. Tog je dana Trump u Washingtonu ponovio da ne isključuje uporabu sile kako bi osvojio Grenland. U isto vrijeme, u jednom od hangara vojarne – koji je još u izgradnji – novopristigla vozila Patria 6x6 predstavljena su novinarima i vojnim vlastima. Riječ je o finskim borbenim vozilima pješaštva, namijenjenima obrani otoka od drugog predsjednika s teritorijalnim ambicijama – Vladimira Putina.
"Točka najbliža neprijatelju"
„Trebamo vojnike na Bornholmu. To je točka kraljevstva najbliža neprijatelju“, kaže pukovnik Lars Nygaard, zapovjednik pukovnije, u hangaru. „Ovo je poput nosača zrakoplova, ali nepomičnog“, dodaje načelnik Glavnog stožera, general Boysen. „Nalazimo se usred Baltičkog mora. To je osjetljivo područje i zato je važno pokazati svakom potencijalnom neprijatelju da smo spremni braniti Bornholm.“
U vojarni Almegaards, gdje se grade hangari, vojnici pristižu, a vozila Patria 6x6 prvi se put testiraju. General Boysen sjeda za upravljač jednog od njih i vozi ih preko strmog, zaleđenog i neravnog terena. Po povratku u vojarnu objašnjava: „Trenutačno nema izravnih prijetnji Bornholmu, ali moramo biti spremni. To je najbolji način da se rat izbjegne.“
Na pitanje o Grenlandu Boysen odgovara: „To je političko pitanje i suzdržat ću se od komentara.“ Kada se spomene kraljevski dekret iz 1952., na koji se poziva danski tisak, a koji obvezuje danske vojnike da se bore ako je njihov teritorij napadnut (čak i ako je agresor saveznik), kaže: „Ako ste vojnik, bilo gdje u svijetu, i napadne vas strana država, imate pravo braniti sebe i svoju zemlju.“
"Navikli smo imati prijatelja, partnera i saveznika."
Danska nakon Drugog svjetskog rata nije bila neutralna, poput susjedne Švedske, niti pacifistička. Dovoljan je posjet ratnom memorijalu u kopenhaškoj Citadeli. „Vrijeme, mjesto, ljudsko biće“, stoji uklesano u kamenu. Popis imena to potvrđuje, kao i mjesta na kojima su poginuli – od Gaze 1950-ih do Afganistana i Iraka, gdje su stradala 52 vojnika – što svjedoči o cijeni lojalnosti Sjedinjenim Državama. No danas Bijela kuća vrši pritisak na Dansku, a prioritet oružanih snaga više nisu daleki ratovi, nego zaštita nacionalnog suvereniteta.
„Teritorijalnoj obrani nismo pridavali gotovo nikakvu pažnju“, kaže Parello-Plesner. „A sada, s Ukrajinom, odjednom nismo na prvoj crti bojišnice protiv Rusije, ali jesmo na drugoj – upravo ovdje, na Bornholmu. A s druge strane, na zapadu, navikli smo imati prijatelja, partnera i saveznika.“
Više ne. I sve je to itekako prisutno na ovom baltičkom otoku. „Ako želimo poslati poruku Sjedinjenim Državama“, kaže jedan vojnik u neformalnom razgovoru, „mogli bismo poslati naše dečke s Bornholma na Grenland.“
