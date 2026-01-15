vučićeva administracija
Politico: Srbija je dozvolila Putinovim špijunima da "zvučnim topovima" muče pse
Srpski obavještajci testirali su zvučne topove na psima u suradnji s ozloglašenom ruskom sigurnosnom službom, navodi se u vladinim dokumentima u koje je Politico imao uvid.
Srpski dokumenti potvrđuju da je administracija predsjednika Aleksandra Vučića provela eksperimente sa snažnim zvučnicima, kolokvijalno poznatim kao zvučni topovi, dva tjedna nakon što je antivladin prosvjed u Beogradu prekinut onim što su demonstranti opisali kao onesposobljavajući zvučni udar, piše Politico.
Zajedničko testiranje zvučnog oružja na životinjama ukazuje na dubinu sigurnosne suradnje između Rusije – najagresivnijeg protivnika Europske unije – i Srbije, kandidata za članstvo u EU čiji je proces pristupanja u zastoju, dok se vlada suočava s ozbiljnim izazovima, navodi se u tekstu.
Uređaji za akustičnu komunikaciju dugog dometa (LRAD) reklamiraju se kao sredstva za komunikaciju na velikim udaljenostima, ali kada se koriste na maloj udaljenosti mogu predstavljati rizik od oštećenja sluha. Također je zabilježeno da mogu izazvati glavobolju, vrtoglavicu i mučninu. Vlada je zanijekala da je tijekom prosvjeda koristila zvučne topove.
Srbija se nalazi u kandžama najvećeg prosvjednog pokreta u posljednjim desetljećima. Više od godinu dana deseci tisuća ljudi – povremeno i stotine tisuća građana – izlaze na ulice diljem zemlje, organizirajući redovite, masovne prosvjede koji odražavaju sve dublji bijes prema vlastima, navodi Politico.
Snimke zabilježene iz više kutova prikazuju kako ljudi u panici bježe
Dana 15. ožujka 2025. godine, tijekom jednog od najvećih prosvjeda, iznenadna, zaglušujuća buka proparala je glavnu beogradsku prometnicu, natjeravši valove ljudi da se saginju i traže zaklon.
Snimke zabilježene iz više kutova prikazuju kako se poremećaj širi kroz gusto zbijenu masu, nakon čega ljudi u panici bježe. Demonstranti koji su pristigli u beogradske hitne centre prijavljivali su mučninu, povraćanje, glavobolje i vrtoglavicu. Navodili su da su čuli zvuk nalik „skupini motociklista“ ili „lokomotivi“ koja im se približava.
Nakon što je u početku odbacio tvrdnje da su vlasti koristile zvučni top, Vučić je izjavio da će „u roku od 48 sati biti provedena potpuna istraga, a zatim će svi odgovorni za ovakve brutalne izmišljotine i laži odgovarati pred nadležnim tijelima“.
Ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić također je zanijekao bilo kakvu zlouporabu, inzistirajući da Srbija „nije koristila nikakva ilegalna sredstva, uključujući takozvani zvučni top“.
Mjesec dana nakon prosvjeda, Sigurnosno-informativna agencija (BIA) objavila je izvješće koje je, kako piše Politico, naručila od ruske Federalne službe sigurnosti (FSB), u kojem se navodi da visokodecibelni uređaji „nisu korišteni tijekom prosvjeda“ i da nije bilo masovnog „psihološkog, moralnog i fizičkog utjecaja na ljude“. Ministarstvo unutarnjih poslova Srbije nije odgovorilo Politicu na zahtjev za komentar.
Testiranje na životinjama
Testiranja na životinjama provedena su u okviru istrage nakon prosvjeda, navodi se u dokumentima do kojih je došao Politico, a koje su izradili BIA i jedno vladino ministarstvo.
Cilj je bio utvrditi jesu li simptomi koje su prijavili demonstranti u skladu s djelovanjem zvučnih topova, za koje su srpski dužnosnici ranije priznali da ih policija posjeduje.
Otprilike dva tjedna nakon prosvjeda, srpski i ruski obavještajni stručnjaci okupili su skupinu pasa na jednom testnom poligonu BIA-e kako bi procijenili „djelovanje emitera na biološke objekte“. Psi su odabrani kao testni subjekti zbog „njihove visoke osjetljivosti na akustične učinke“.
Dokumenti sugeriraju da su testiranja možda provedena bez potrebnih dozvola
Životinje su bile izložene djelovanju dva LRAD modela – LRAD 100X MAG-HS i LRAD 450XL – koje proizvodi kalifornijska tvrtka Genasys, s „udaljenosti od 200, 150, 100, 50 i 25 metara“, navodi se u dokumentima.
Tehnički listovi korištenih modela ukazuju na to da mogu emitirati zvuk jačine do 150 decibela, što je ekvivalent zvuku mlaznog aviona pri polijetanju.
Dokumenti također sugeriraju da su testiranja možda provedena bez potrebnih dozvola za pokuse na životinjama.
„Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva… nema saznanja o tome jesu li provedena ispitivanja djelovanja LRAD 100H i LRAD 450XL, kao ni druga ispitivanja djelovanja drugih uređaja na psima“, navodi se u dokumentima.
„Ovo ministarstvo nikada nije zaprimilo zahtjev za davanje suglasnosti za provođenje ispitivanja na životinjama te samim time nije donijelo rješenje kojim bi se odobrilo predmetno ispitivanje, kao ni druga slična ispitivanja“, dodaje se.
"Tisuće ljudi su prošle godine na vlastitoj koži osjetile masovne učinke ovog zvučnog oružja"
Danilo Ćurčić, srpski odvjetnik za ljudska prava, izjavio je da su psi bili „podvrgnuti eksperimentima ili zlostavljanju“, kako je to definirano Zakonom o dobrobiti životinja.
Rekao je da zakon u Srbiji zahtijeva da eksperimenti na životinjama budu unaprijed prijavljeni i odobreni od strane nadležnih tijela – uključujući razmatranje pred etičkim povjerenstvom – te da izričito zabranjuje testiranje na životinjama u svrhu „ispitivanja oružja i vojne opreme“.
Radomir Lazović, oporbeni političar, opisao je testove kao „dio kampanje Aleksandra Vučića da prikrije uporabu zvučnih topova protiv vlastitog naroda tijekom ožujskih prosvjeda“.
„Tisuće ljudi su prošle godine na vlastitoj koži osjetile masovne učinke ovog zvučnog oružja“, rekao je.
U svom izvješću o eksperimentima na psima, FSB je inzistirao: „Tijekom emitiranja osnovnih i testnih signala, biološki objekti (psi) nisu osjećali nelagodu (promjene u ponašanju) na ispitivanim udaljenostima. Psi su pregledani tri dana nakon testiranja i nisu pokazali nikakve promjene u svom zdravstvenom stanju.“