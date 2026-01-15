Politico: Srbija je dozvolila Putinovim špijunima da "zvučnim topovima" muče pse

Mjesec dana nakon prosvjeda, Sigurnosno-informativna agencija (BIA) objavila je izvješće koje je, kako piše Politico, naručila od ruske Federalne službe sigurnosti (FSB), u kojem se navodi da visokodecibelni uređaji „nisu korišteni tijekom prosvjeda“ i da nije bilo masovnog „psihološkog, moralnog i fizičkog utjecaja na ljude“. Ministarstvo unutarnjih poslova Srbije nije odgovorilo Politicu na zahtjev za komentar.