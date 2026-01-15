Obilježavamo Dan međunarodnog priznanja Hrvatske. Jandroković podsjetio na Tuđmanove riječi

„Hrvatska je tada bila i trajno ostaje zahvalna na nedvojbenoj i kontinuiranoj potpori Svetog oca, pape Ivana Pavla II. Ona je bila od iznimnog značaja - i političkog i moralnog - za cijeli naš narod, a posebno za one koji su našu Domovinu branili na bojištu“, rekao je predsjednik Hrvatskog sabora.