Mislio da uplaćuje porez na kripto ulaganje: Prevaren za preko 20 tisuća eura

Nakon što mu je prikazana određena „zarada“, 28-godišnjak je pokušao povući novac na svoj bankovni račun. Tada su ga kontaktirale druge nepoznate osobe koje su od njega zatražile dodatne uplate, uz obrazloženje da je riječ o porezima i naknadama za prijenos sredstava. Vjerujući u istinitost navoda uplatio je još 21.300 eura, no isplatu nikada nije primio, nakon čega je shvatio da je prevaren.