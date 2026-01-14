Oglas

Plenković otkrio koliko je građana zatražilo besplatne račune

Hina
14. sij. 2026. 11:18
banka, bankomat, novac
Unsplash / Ilustracija

S jučerašnjim danom građani su otvorili 27.500 računa s paketom besplatnih usluga, izvijestio je u uvodu vladine sjednice premijer Andrej Plenković i pozvao građane koji to žele da otvore takve račune, a bankama poručio da budu transparentne, otvorene i ažurne.

Ministarstvo uputilo službeni dopis HUB-u

U cilju osiguravanja ujednačene i pravilne primjene zakona, dodao je, Ministarstvo financija je uputilo službeni dopis Hrvatskoj udruzi banaka s naglaskom na obavezu jasnog, točnog i nediskriminirajućeg informiranja građana te na potrebnu dodatnu edukaciju osoblja, osobitu odnosu na starije i ranjivije skupine.

Podsjetio je da je 5. siječnja Ministarstvo financija objavilo priopćenje radi pojašnjenja netočnih i nepotpunih informacija, o opsegu i načinu korištenja paketa besplatnih usluga. 

Pozvao je sve građane koji žele koristiti mogućnost otvaranja besplatnog računa, da to i učine. 

Građani s prvim radnim danom ove godine mogu podnijeti zahtjev za aktivaciju računa za redovna primanja s besplatnim paketom usluga.

Što prema Zakonu uključuje paket besplatnih usluga?

Naime, s prvim danom 2026. na snagu je stupio Zakon o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu, kojem je cilj građanima osigurati besplatan račun za redovna primanja, kao što su plaće, mirovine, stipendije, novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti i sl.

Prema zakonu, paket besplatnih usluga, za koje kreditna institucija potrošaču ne smije naplatiti naknadu, uključuje otvaranje, vođenje i zatvaranje računa, zatim polaganje i podizanje gotovog novca na šalteru ili bankomatu, priljev nacionalnih i prekograničnih platnih transakcija u eurima, izdavanje debitne kartice te usluge plaćanja njome na fizičkim prodajnim mjestima.

Tu je i korištenje jedne elektroničke usluge - internetskog ili mobilnog bankarstva, prema odluci banke. 

Ministarstvo financija izvijestilo je prošli tjedan da će u suradnji s Hrvatskom narodnom bankom, nastaviti kontinuirano i aktivno pratiti provedbu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu, te će, u slučaju utvrđivanja nepravilnosti ili postupanja suprotno važećim propisima, poduzeti odgovarajuće mjere u okviru svojih zakonskih ovlasti i raspoloživih instrumenata.

Teme
Ministarstvo financija besplatni računi

