aktualno prijepodne

Premijer stiže u Sabor, čeka ga 39 pitanja

author
N1 Info
|
15. sij. 2026. 07:44
SABOSRKA tv
Saborska TV

Nakon jednomjesečnog odmora, saborski zastupnici danas se vraćaju svom redovnom poslu kada 'aktualnim prijepodnevom' Hrvatski sabor počinje novu, 9. sjednicu koja će potrajati do 27. ožujka, odnosno 34 plenarna dana.

Premijeru i ministrima zastupnici će postaviti 39 pitanja. Ždrijeb je htio da prva to učini nezavisna Boška Ban, a posljednji Mostov Zvonimir Troskot.

Za pretpostaviti je da će među njima biti i upiti o premijerovu prijedlogu da se izbor čelne osobe Vrhovnog suda poveže s izborom troje sudaca Ustavnog suda, o kupovini francuskih Rafalea, što je problematizirao i predsjednik države, o rastu socijalnih naknada itd.

Aktualno prijepodne koje počinje u 9:30 sati UŽIVO pratite na N1.

Teme
