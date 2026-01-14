O predsjednikovim kritikama
Tomislav Klauški: Kad već govorimo o asocijacijama, Milanović je dosta asocijalan
Kolumnist 24sata, Tomislav Klauški, bio je gost N1 Studija uživo kod naše Nine Kljenak, gdje je razgovarao o novim kritikama Zorana Milanovića koje je predsjednik uputio na račun MORH-a, Andreja Plenkovića, ali i šefa NATO-a, Marka Ruttea.
Tomislav Klauški je komentirao najnovije izjave predsjednika Zorana Milanovića, kazavši: "Kao što je rekao Plenković, Zoran Milanović je istupio iz zimskog sna. Nakon prve godine mandata koju je proveo dosta pasivno, ušao je dosta agresivno u ovu."
Klauški objašnjava kako se ovaj agresivniji pristup poklopio s činjenicom da još nije postignut dogovor oko Milanovićevih ambasadora niti oko imenovanja Milanovićevog kandidata za predsjednika Vrhovnog suda. Klauški tumači kako "sad Milanović koristi ovu situaciju da malo zaoštri retoriku i napravi pritisak na Vladu."
"Ovo što sada Milanović radi ima podlogu u tome da on kao ustavni faktor u sektoru obrane ima pravo nešto reći, pitanje je je li ovo ta argumentacija, to vrijeme i ta tema zbog koje bi trebalo otvarati javne rasprave, da se pred javnošću ispire prljavi veš oko Hrvatskih oružanih snaga, zrakoplovstva, borbene spremnosti..."
"To nije prvi put da je Milanović javno istupio s time, imao je izjave da je borbeno stanje Hrvatske vojske dosta loše, opremljenost je loša, itd., što bi možda neki neprijatelji Hrvatske htjeli čuti. To su sigurno teme O kojima on mora razgovarati s Plenkovićem, nisam siguran da je javnost baš dobar medij za ovakvo prepucavanje i za ovakvu temu."
Podsjećamo, također, kako je početkom tjedna Hrvatsku posjetio glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, o čijem je dolasku Milanović izjavio kako "ne donosi nikakve odluke niti raspolaže bilo kakvim novcem. Nije niti tehnička osoba, a kada govori nije jasno u čije ime govori, jer govori puno, puno stvari koje ja uopće ne podržavam."
Klauški je Milanovićev stav komentirao: "Koliko Zoran Milanović uopće održava dijaloge i razgovore s državnicima i čelnicima asocijacija? Mislim da je Milanović dosta asocijalan kada već govorimo o asocijacijama, da se drži po strani, a i dok je bio premijer vrlo rijetko je odlazio na razgovore zbog kojih sada napada Plenkovića, da je Plenković dio te klike u Bruxellesu, da svakoga zna i poznaje."
"Milanović se postavlja manje kao kreator neke politike, više kao vanjski komentator, analitičar, čovjek na vrhu brda koji gleda situaciju i komentira što bi trebalo, a što ne bi trebalo. Umjesto da iskoristi svoju poziciju i da uđe u dublje rasprave, da lobira, i da te neke stavove prenosi direktno u razgovoru s čelnicima."
Klauški podsjeća kako Milanović stalno govori da je Europska unija diktat, da mi trebamo brinuti o svojim vlastitim nacionalnim interesima, te da ćemo mi sami odlučivati o sudbini svoje Hrvatske - za što Klauški napominje da je "tuđmanovska rečenica", ali i ističe kako je Milanović u posljednjih pet, šest godina dosljedan u svojim kritikama NATO-a i EU-a.
