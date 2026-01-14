Klauški je Milanovićev stav komentirao: "Koliko Zoran Milanović uopće održava dijaloge i razgovore s državnicima i čelnicima asocijacija? Mislim da je Milanović dosta asocijalan kada već govorimo o asocijacijama, da se drži po strani, a i dok je bio premijer vrlo rijetko je odlazio na razgovore zbog kojih sada napada Plenkovića, da je Plenković dio te klike u Bruxellesu, da svakoga zna i poznaje."