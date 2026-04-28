Udari groma ubili 14 ljudi, među poginulima i desetogodišnji dječak

Udar groma u Bangladešu usmrtio je 14 ljudi, među njima i desetogodišnjeg dječaka
Dužnosnici su rekli da su ekstremni vremenski uvjeti ostavili više ozlijeđenih osoba, od kojih su neki u kritičnom stanju u bolnici, piše SkyNews.
Većina žrtava bili su poljoprivrednici na otvorenim poljima i drugi radnici zatečeni na izloženim područjima, priopćile su vlasti.
Lokalni mediji navode da je dječak poginuo zajedno s još dvije osobe kada je grom udario skupinu ispred njegove kuće.
Sezonske oluje ozlijedile su i nekoliko drugih ljudi, a dužnosnici su dodali da su neki od njih u kritičnom stanju u bolnici.
Intenzivno grmljavinsko nevrijeme dogodilo se usred oluja i obilnih kiša koje su zahvatile više dijelova zemlje, uključujući i glavni grad Dhaku.
Povezanost s krčenjem šuma
Porast broja smrtnih slučajeva od udara groma u Bangladešu posljednjih godina povezuje se s krčenjem šuma.
Stručnjaci navode da je krčenje šuma dovelo do nestanka mnogih visokih stabala koja su ranije pomagala u odvlačenju udara groma od ljudi.
Grom svake godine usmrti stotine ljudi u Bangladešu.
Rizik se povećava tijekom predmonsunskih mjeseci od travnja do lipnja, kada rastuće temperature i vlaga stvaraju nestabilne vremenske uvjete.
Bangladeš je 2016. godine proglasio udare groma prirodnom katastrofom nakon što je u svibnju poginulo više od 200 ljudi, uključujući 82 osobe u samo jednom danu.
