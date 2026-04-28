Oglas

Tragedija u Bangladešu

Udari groma ubili 14 ljudi, među poginulima i desetogodišnji dječak

author
N1 Info
|
28. tra. 2026. 06:57
udar munje, munja, grom, oluja, pixabay
pixabay.com/users/pexels/ ilustracija

Oglas

Dužnosnici su rekli da su ekstremni vremenski uvjeti ostavili više ozlijeđenih osoba, od kojih su neki u kritičnom stanju u bolnici, piše SkyNews.

Većina žrtava bili su poljoprivrednici na otvorenim poljima i drugi radnici zatečeni na izloženim područjima, priopćile su vlasti.

Lokalni mediji navode da je dječak poginuo zajedno s još dvije osobe kada je grom udario skupinu ispred njegove kuće.

Sezonske oluje ozlijedile su i nekoliko drugih ljudi, a dužnosnici su dodali da su neki od njih u kritičnom stanju u bolnici.

Intenzivno grmljavinsko nevrijeme dogodilo se usred oluja i obilnih kiša koje su zahvatile više dijelova zemlje, uključujući i glavni grad Dhaku.

Povezanost s krčenjem šuma

Porast broja smrtnih slučajeva od udara groma u Bangladešu posljednjih godina povezuje se s krčenjem šuma.

Stručnjaci navode da je krčenje šuma dovelo do nestanka mnogih visokih stabala koja su ranije pomagala u odvlačenju udara groma od ljudi.

Grom svake godine usmrti stotine ljudi u Bangladešu.

Rizik se povećava tijekom predmonsunskih mjeseci od travnja do lipnja, kada rastuće temperature i vlaga stvaraju nestabilne vremenske uvjete.

Bangladeš je 2016. godine proglasio udare groma prirodnom katastrofom nakon što je u svibnju poginulo više od 200 ljudi, uključujući 82 osobe u samo jednom danu.

Teme
bangladeš udar groma

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ