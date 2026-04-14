"Po prvi put u povijesti"

Ukrajinci napreduju: Evo što su upotrijebili kako bi zauzeli ruski položaj bez ijedne žrtve

N1 Info
14. tra. 2026. 18:36
"Okupatori su se predali, a operacija je provedena bez pješaštva i bez gubitaka na našoj strani”, rekao je ukrajinski čelnik.

Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je ukrajinska vojska zauzela ruski položaj koristeći isključivo kopnene robotske sustave i bespilotne letjelice.

"Po prvi put u povijesti ovog rata neprijateljski položaj zauzet je isključivo bespilotnim platformama - kopnenim sustavima i dronovima”, rekao je Zelenski u ponedjeljak, prenosi Politico.

"Okupatori su se predali, a operacija je provedena bez pješaštva i bez gubitaka na našoj strani”, dodao je Zelenski.

Ukrajinska vojska povećava upotrebu kopnenih robotskih sustava, kojima trenutačno upravljaju ljudi sa sigurne udaljenosti, kako bi izvodila različite napadne operacije i izvlačila ranjene vojnike iz zona pogibelji, gdje bi ljudske evakuacijske ekipe mogle biti uništene dronovima.

U siječnju je ukrajinski kopneni robot Droid TW-7.62, opremljen elementima umjetne inteligencije za autonomno otkrivanje, zahvaćanje i praćenje ciljeva, zarobio trojicu ruskih vojnika, objavio je ukrajinski proizvođač obrambene opreme Devdroid.

Zelenski je rekao da su u prva tri mjeseca 2026. kopneni robotski sustavi izveli više od 22.000 misija na ukrajinskoj bojišnici.

"Drugim riječima, životi su spašeni više od 22.000 puta kada je robot išao u najopasnija područja umjesto vojnika. Riječ je o visokoj tehnologiji koja štiti najveću vrijednost - ljudski život”, rekao je Zelenski.

