Ukrajinci napreduju: Evo što su upotrijebili kako bi zauzeli ruski položaj bez ijedne žrtve

Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je ukrajinska vojska zauzela ruski položaj koristeći isključivo kopnene robotske sustave i bespilotne letjelice.
"Po prvi put u povijesti ovog rata neprijateljski položaj zauzet je isključivo bespilotnim platformama - kopnenim sustavima i dronovima”, rekao je Zelenski u ponedjeljak, prenosi Politico.
"Okupatori su se predali, a operacija je provedena bez pješaštva i bez gubitaka na našoj strani”, dodao je Zelenski.
Ukrajinska vojska povećava upotrebu kopnenih robotskih sustava, kojima trenutačno upravljaju ljudi sa sigurne udaljenosti, kako bi izvodila različite napadne operacije i izvlačila ranjene vojnike iz zona pogibelji, gdje bi ljudske evakuacijske ekipe mogle biti uništene dronovima.
U siječnju je ukrajinski kopneni robot Droid TW-7.62, opremljen elementima umjetne inteligencije za autonomno otkrivanje, zahvaćanje i praćenje ciljeva, zarobio trojicu ruskih vojnika, objavio je ukrajinski proizvođač obrambene opreme Devdroid.
Zelenski je rekao da su u prva tri mjeseca 2026. kopneni robotski sustavi izveli više od 22.000 misija na ukrajinskoj bojišnici.
"Drugim riječima, životi su spašeni više od 22.000 puta kada je robot išao u najopasnija područja umjesto vojnika. Riječ je o visokoj tehnologiji koja štiti najveću vrijednost - ljudski život”, rekao je Zelenski.
