Anušić komentirao Magyarovu izjavu o karti Velike Mađarske

Hrvatski klaster konkurentnosti obrambene industrije (HKKOI) i Hrvatska udruga poslodavaca organizirali su danas Info dan o Europskom obrambenom fondu (European Defence Fund - EDF). Ondje je bio i ministar obrane Ivan Anušić.
"Ovo je prilika za Hrvatsku, za gospodarstvo, nova radna mjesta", kazao je pritom.
Komentirao je i promjenu vlasti u Mađarskoj gdje je na izborima pobijedio Peter Magyar, a koji je jučer komentirao i odnose s Hrvatskom.
"Čestitam mu, upoznao sam ga na Minhenskoj konferenciji. Želim naglasiti da sam sretan zbog promjene retorike mađarskog lidera, koji je dobio velik potporu na izborima. Siguran sam da će u budućnosti odnosi Hrvatske i Mađarske ići u boljem smjeru".
O Magyarovoj izjavi o karti velike Mađarske, a o čemu ga je pitao naš reporter Hrvoje Krešić, Anušić kaže:
"On je točno rekao što misli, dosad to nismo mogli čuti. Rekao je - 'to je karta koja je bila nekada, sada više nije, ne govorimo o revizionizmu, govorimo o povijesti koja je takva kakva je'.
To je po meni potpuno zadovoljavajuće čuti od čovjeka koji će voditi Mađarsku u budućnosti", zaključio je Anušić.
