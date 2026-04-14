Oglas

"upoznao sam ga"

Anušić komentirao Magyarovu izjavu o karti Velike Mađarske

author
N1 Info
|
14. tra. 2026. 10:26

Hrvatski klaster konkurentnosti obrambene industrije (HKKOI) i Hrvatska udruga poslodavaca organizirali su danas Info dan o Europskom obrambenom fondu (European Defence Fund - EDF). Ondje je bio i ministar obrane Ivan Anušić.

Oglas

"Ovo je prilika za Hrvatsku, za gospodarstvo, nova radna mjesta", kazao je pritom.

Komentirao je i promjenu vlasti u Mađarskoj gdje je na izborima pobijedio Peter Magyar, a koji je jučer komentirao i odnose s Hrvatskom.

"Čestitam mu, upoznao sam ga na Minhenskoj konferenciji. Želim naglasiti da sam sretan zbog promjene retorike mađarskog lidera, koji je dobio velik potporu na izborima. Siguran sam da će u budućnosti odnosi Hrvatske i Mađarske ići u boljem smjeru".

O Magyarovoj izjavi o karti velike Mađarske, a o čemu ga je pitao naš reporter Hrvoje Krešić, Anušić kaže:

"On je točno rekao što misli, dosad to nismo mogli čuti. Rekao je - 'to je karta koja je bila nekada, sada više nije, ne govorimo o revizionizmu, govorimo o povijesti koja je takva kakva je'.

To je po meni potpuno zadovoljavajuće čuti od čovjeka koji će voditi Mađarsku u budućnosti", zaključio je Anušić.

Teme
diplomatski odnosi hrvatska i mađarska ivan anušić karta velike mađarske peter magyar promjena vlasti

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ