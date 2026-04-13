Zelenski čestitao Magyaru: "Spremni smo razvijati suradnju s Mađarskom"

Predsjednik Volodimir Zelenski čestitao je mađarskom oporbenom čelniku Péteru Magyaru na povijesnoj izbornoj pobjedi 12. travnja, dok Kijev nastoji resetirati odnose s Budimpeštom nakon 16 godina vladavine premijera Viktora Orbána u Mađarskoj.
„Čestitam Péteru Magyaru i stranci TISZA na uvjerljivoj pobjedi. Važno je kada prevladava konstruktivan pristup“, napisao je Zelenski na društvenim mrežama.
„Ukrajina je uvijek težila dobrim susjedskim odnosima sa svima u Europi i spremni smo razvijati suradnju s Mađarskom“, rekao je Zelenski, dodajući da je Kijev spreman za „sastanke i zajednički konstruktivan rad“ s budućom mađarskom vladom, piše Kyiv Independent.
Ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha ponovio je Zelenskijeve čestitke u objavama na društvenim mrežama u ranim jutarnjim satima 13. travnja.
„S naše strane spremni smo unaprijediti obostrano korisnu suradnju, pronaći rješenja za stare probleme i otvoriti novo poglavlje na korist obje države“, rekao je Sibiha.
Ukrajinski ministar vanjskih poslova također je istaknuo da je Kijev spreman „raditi zajedno kako bi se osigurali europski standardi za naše nacionalne manjine“ — što je dugogodišnje pitanje između Budimpešte i Kijeva.
Kako se izborna kampanja približavala kraju, ukrajinsko Ministarstvo vanjskih poslova također je ukinulo preporuku građanima da izbjegavaju putovanja u Mađarsku.
„Očekujemo da će rezultati izbora dovesti do normalizacije odnosa ne samo na konzularnoj razini, nego i politički. Ukrajina je spremna raditi na ostvarenju tog cilja“, rekao je Sibiha.
Parlamentarne izbore u Mađarskoj obilježila je rekordna izlaznost od gotovo 80 posto — više nego na svim prethodnim parlamentarnim izborima. Magyar je tu nezapamćenu izlaznost nazvao „slavljem demokracije“.
Fidesz, koji kritičari često opisuju kao krajnje desnu i neliberalnu stranku, na vlasti je od 2010. godine. Tijekom proteklih 16 godina, Orbán i njegova stranka nadgledali su, prema mišljenju mnogih promatrača, nazadovanje demokracije u Mađarskoj.
Mađarski premijer također je koristio pravo veta unutar EU-a kako bi blokirao kredit za Ukrajinu u iznosu od 90 milijardi eura (105,5 milijardi dolara) te otvaranje pregovora o pristupanju Kijeva Uniji.
U međuvremenu, Tisza je kritizirala približavanje vlade Rusiji i obećala obnoviti odnose s europskim partnerima. Oporba se ujedinila oko Magyara, koji je obećao borbu protiv korupcije i obnovu veza s EU-om i NATO-om.
