Zelenski: Odrekli smo se nuklearnog oružja bez osiguranja članstva u NATO-u. Povijesna pogreška!

Suzanne Plunkett / POOL / AFP

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je odluka Ukrajine da se odrekne svog nuklearnog arsenala bez osiguranja članstva u NATO-u bila "povijesna pogreška", tvrdeći da zemlja zauzvrat nije dobila nikakva stvarna sigurnosna jamstva.

Podijeli

Oglas

U intervjuu za podcast The Rest Is Politics, Zelenski je rekao da Budimpeštanski memorandum nije pružio značajnu zaštitu.

Dodao je da ruski predsjednik Vladimir Putin razumije da ne može u potpunosti vojno okupirati Ukrajinu, ali pokušava postići strateške ciljeve diplomatskim putem, piše Kyiv Post.

Upozorio je da Rusija nastoji istisnuti Ukrajinu iz Donbasa pregovorima sa Sjedinjenim Državama, a ne napredovanjem na bojnom polju. Prema Zelenskom, potpuni ruski pokušaj zauzimanja Donbasa imao bi ogromnu ljudsku cijenu.

"To bi ih koštalo između 300.000 i milijun vojnika", rekao je, dodajući da bi takve gubitke čak i Moskvi bilo teško podnijeti.

Zelenski je također odbacio sve teritorijalne ustupke, upozoravajući da bi povlačenje ukrajinskih snaga iz Donbasa podijelilo zemlju i stvorilo uvjete za daljnje ruske ofenzive.

Rekao je da Moskva može iskoristiti svaku pauzu u borbama za obnovu svojih snaga, proširenje vojne industrije i zalaganje za ublažavanje sankcija.

Zelenski je naveo ono što je nazvao pokazateljima da Rusija istinski ne traži mir, uključujući odbijanje izravnih razgovora na razini vodstva i odbacivanje prijedloga za raspoređivanje stranih trupa duž prve crte.

Zelenski je rekao da Europa mora ojačati svoju sigurnosnu arhitekturu, posebno ako oslabi podrška SAD-a.

Pozvao je na dublju suradnju između Europske unije, Ujedinjenog Kraljevstva, Ukrajine, Turske i Norveške, tvrdeći da bi takav blok bio sposoban odvratiti Rusiju.