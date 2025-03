Ukrajincima prijeti katastrofa u Kursku: Povlačenje nije opcija za desetke tisuća vojnika

Podijeli :

Handout / The 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade / AFP / Ilustracija

Desetke tisuća ukrajinskih vojnika, koji su prošlog ljeta upali u Rusiju i zauzeli dio tamošnjeg teritorija, gotovo su u potpunosti opkolile ruske snage i odsjekle ih od njihovih glavnih opskrbnih linija, pokazale su u petak javno dostupne karte.

Ukrajinska situacija u ruskoj oblasti Kursk se naglo pogoršala u protekla tri dana, pokazuju iste karte, nakon što su ruske snage vratile kontrolu nad dijelom teritorija u sklopu pripreme protuofenzive koja je gotovo razdijelila ukrajinske snage na dva dijela.

Europa ne računa na Trumpa i ulaže ogroman novac za vojsku: Ide se u još snažniju podršku Ukrajini

Nesiguran ukrajinski položaj nameće mogućnost da bi njezine snage mogle biti prisiljene na politički neugodno i psihološki teško povlačenje u Ukrajinu ili riskirati da budu zarobljene ili ubijene u trenutku kada je Kijev pod sve većim pritiskom Sjedinjenih Američkih Država da pristane na primirje s Rusijom.

“Situacija (za Ukrajinu) je veoma loša”, kazao je za Reuters vojni analitičar Pasi Paroinen iz skupine za proučavanje obavještajnih podataka iz javnih izvora Black Bird Group sa sjedištem u Finskoj.

“Sada nije ostalo puno prije nego što ukrajinske snage budu ili opkoljene ili prisiljene na povlačenje. A povlačenje bi značilo opasan pothvat, pri kojem bi snagama neprestano prijetile ruske bespilotne letjelice i topništvo”, rekao je.

“Ako ukrajinske snage ne budu u stanju brzo popraviti situaciju, ovo bio mogao biti trenutak u kojem se izbočeni položaj (ukrajinske vojske) u Kursku konačno zatvara u opkoljeni džep”.

Rusko napredovanje nisu službeni potvrdili ni rusko ministarstvo obrane ni ukrajinska vojska, koji o promjenama na bojištu u pravilu izvještavaju s odgodom.

Donijeti rat Rusima

Ukrajinski upad u Kursk prošlog kolovoza bio je najozbiljniji napad na ruski teritorij od nacističke invazije na Sovjetski Savez 1941., a svrha mu je bila donijeti rat građanima Rusije, koje je Kremlj nastojao zaštititi od posljedica borbi u Ukrajini.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je kazao da je cilj također bio ublažiti pritisak na ukrajinske vojnike koji brane svoju zemlju od ruskih snaga na istoku, tako što bi prisilio Moskvu da preusmjeri resurse kako bi branila vlastiti teritorij, te da Kijevu poboljša poziciju u budućim mirovnim pregovorima.

Rusija o mirovnoj inicijativi Pariza i Londona: Samo pokušaj kupnje vremena

Ruski predsjednik Vladimir Putin je kazao da će njegove snage vratiti potpuno kontrolu nad Kurskom silom i odbacio je bilo kakvu ideju da oblast bude dio budućih pregovora. Karte iz otvorenih izvora dostupne na stranici Deep State, koju se smatra pouzdanim izvorom vojnih blogera, u petak su pokazale da je oko tri četvrtine ukrajinskih snaga unutar Rusije sada gotovo u potpunosti opkoljeno.

Karte su pokazale da su s ostalim ukrajinskim vojnicima, raspoređenima bliže ruskoj granici, povezani koridorom dugačkim oko kilometar, a širokim nešto manje od 500 metara na najužoj točki, dok ruske snage napreduju ne bi li ih tamo razdvojile. Deep State je kasno u četvrtak objavio da su ruske snage napredovale do okolice obližnjeg naselja Kurilovka.

Jurij Podoljak, utjecajan ruski vojni bloger, rekao je da su se ruske snage probile kroz južni dio Sudže, ruskog grada unutar gotovo opkoljenog džepa.

“Ruske oružane snage su napravile dubok klin (do četiri kilometara) i zapravo došle do alternativne opskrbne rute do Sudže (koju je neprijatelj koristio jer se glavna cesta nije mogla upotrijebiti)”, napisao je Podoljak na svom kanalu na komunikacijskoj platformi Telegram.

Ukrajinski glavni stožer je u petak objavio da su ukrajinske snage odbile 32 ruska napada u Kurskoj oblasti tijekom proteklog dana.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Ukrajinski oporbeni čelnici otkrili kad se trebaju održati izbori za predsjednika Važna obavijest za dio umirovljenika: HZMO-u morate dostaviti jedan papir ili ćete ostati bez mirovine