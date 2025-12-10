Umro Iain Douglas-Hamilton, život je posvetio slonovima

Njegov rad razotkrio je složenost društvenog života slonova. "Stvar kod slonova je da imaju mnogo toga zajedničkog s ljudskim bićima", rekao je u dokumentarcu "Život među slonovima" iz 2024. godine. Njegova prijateljica i kolegica, legendarna Jane Goodall, u istom je dokumentarcu izjavila kako je on pokazao svijetu da su slonovi sposobni osjećati poput ljudi. "Mislim da će njegovo nasljeđe biti nasljeđe čovjeka koji je toliko učinio da pomogne ljudima razumjeti koliko su slonovi veličanstveni, koliko su divni, i da nauče više o njihovom načinu života", rekla je Goodall.