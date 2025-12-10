Umro Iain Douglas-Hamilton, život je posvetio slonovima

Preminuo je Iain Douglas-Hamilton, pionirski zaštitnik slonova koji je svoj život posvetio njihovu proučavanju i očuvanju.
Princ William pohvalio je zoologa kao "čovjeka koji je svoj život posvetio očuvanju i čiji životni rad ostavlja trajan utjecaj na naše cijenjenje i razumijevanje slonova". Princ, koji je kraljevski pokrovitelj dobrotvorne organizacije Tusk, čiji je Douglas-Hamilton bio ambasador, dodao je: "Sjećanja na vrijeme provedeno s njim u Africi ostat će mi zauvijek".
Osnivač organizacije Tusk, Charles Mayhew, izjavio je: "Svijet je danas izgubio pravu legendu očuvanja, ali njegovo izvanredno nasljeđe će se nastaviti".
Život posvećen divovima
Rođen 1942. godine u aristokratskoj britanskoj obitelji, Douglas-Hamilton je nakon studija u Škotskoj i na Oxfordu preselio u Tanzaniju kako bi istraživao društveno ponašanje slonova. Tamo je, u Nacionalnom parku Jezero Manyara, započeo svoje revolucionarno istraživanje, dokumentirajući svakog slona na kojeg je naišao. S vremenom se toliko upoznao s krdom da je pojedine jedinke mogao prepoznati po jedinstvenim oblicima ušiju i borama na koži.
Njegov rad razotkrio je složenost društvenog života slonova. "Stvar kod slonova je da imaju mnogo toga zajedničkog s ljudskim bićima", rekao je u dokumentarcu "Život među slonovima" iz 2024. godine. Njegova prijateljica i kolegica, legendarna Jane Goodall, u istom je dokumentarcu izjavila kako je on pokazao svijetu da su slonovi sposobni osjećati poput ljudi. "Mislim da će njegovo nasljeđe biti nasljeđe čovjeka koji je toliko učinio da pomogne ljudima razumjeti koliko su slonovi veličanstveni, koliko su divni, i da nauče više o njihovom načinu života", rekla je Goodall.
Beskompromisna borba protiv krivolova
Njegov rad bio je sve samo ne lak. Tijekom godina napadali su ga slonovi, zamalo ga je usmrtio roj pčela, a krivolovci su pucali na njega. Godine 2010. poplava mu je uništila istraživački centar u Keniji, pri čemu su izgubljeni rezultati višegodišnjeg rada. Unatoč svemu, Douglas-Hamilton ostao je nepokolebljiv u svojoj misiji podizanja svijesti o krizi krivolova, koju je opisao kao "holokaust slonova".
Njegova su istraživanja i neumorni aktivizam bili ključni za uvođenje međunarodne zabrane trgovine bjelokosti. Vodio je kampanju koja je 1989. godine rezultirala potpisivanjem Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama. Kada sporazum nije u potpunosti zaustavio trgovinu, usmjerio je napore na Kinu i SAD, dva najveća tržišta. Njegov trud urodio je plodom 2015. godine, kada su kineski predsjednik Xi Jinping i tadašnji američki predsjednik Barack Obama dogovorili gotovo potpunu zabranu uvoza i izvoza bjelokosti.
Nasljeđe koje nadahnjuje
Godine 1993. osnovao je organizaciju Save the Elephants, posvećenu zaštiti životinja i produbljivanju ljudskog razumijevanja njihova ponašanja. Njegov zet i izvršni direktor organizacije, Frank Pope, rekao je: "Iain je promijenio budućnost ne samo za slonove, već i za ogroman broj ljudi diljem svijeta. Njegova hrabrost, odlučnost i preciznost inspirirali su svakoga koga je sreo."
Sam Douglas-Hamilton izrazio je optimizam za budućnost svog životnog djela. "Mislim da je moja najveća nada za budućnost da će se razviti etika suživota ljudi i slonova", rekao je jednom prilikom.
Iza sebe je ostavio suprugu Oriju, djecu Sabu i Dudu te šestero unučadi.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare