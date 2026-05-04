IZVANREDNI LOKALNI IZBORI

Anušić u Novoj Gradiški podržao kandidate HDZ-a

Hina
04. svi. 2026. 17:47
14.04.2026. - Ministar obrane, Ivan Anusic. Photo: Josip Mikacic/PIXSELL
Ministar obrane Ivan Anušić boravio je u Novoj Gradiški gdje je, uoči izvanrednih lokalnih izbora 17. svibnja, dao podršku HDZ-ovim kandidatima Bernardinu Trnki za gradonačelnika i Bruni Bušiću za zamjenika gradonačelnika.

Vlada pruža čvrstu podršku razvoju grada, no za konkretne rezultate nužni inicijativa i suradnja na lokalnoj razini, a uspjeh velikih projekata ovisi o usklađenom djelovanju gradske uprave, županije i državne vlasti, rekao je Anušuć na konferenciji za novinare.

"Grad Nova Gradiška ima puno potencijala, a te potencijale najbolje znaju mještani koji ovdje žive. Realizirat ćemo to i ono što smo do sada komunicirali i radili i u drugim mjestima i gradovima, općinama, te u cijeloj Hrvatskoj", rekao je Anušić.

Kandidat za gradonačelnika Bernardin Trnka podsjetio je na ključne programske prioritete koje HDZ nudi građanima Nove Gradiške.

"Naš program su konkretna rješenja za naše sugrađane, a prvi dan nakon izbora krećemo u provedbu. Riješit ćemo problem dežurne ljekarne nedjeljom, ugraditi liftove u zgrade na Urijama i osigurati besplatne vrtiće za treće dijete", najavio je Trnka.

