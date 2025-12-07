Životinje koje spavaju zimski san

Puhovi imaju još jednu nevjerojatnu sposobnost – mogu predvidjeti koliko će zima biti duga. Ako osjete da će biti osobito hladna i duga zima, nakupljat će više masti i ranije početi hibernaciju. Njihov unutarnji "barometar" toliko je precizan da lokalno stanovništvo u Alpama tradicionalno promatra puhove kako bi predvidjeli kakva će biti zima.