LEIPZIG

Horor u Njemačkoj: Automobilom se zaletio među ljude, dvoje poginulih

N1 Info
04. svi. 2026. 17:57
Members of the emergency services work at the scene where a car ploughed into people. (Photo by Jens SCHLUETER / AFP)
AFP/JENS SCHLUETER

U naletu automobila na skupinu ljudi u Leipzigu, dvije su osobe poginule i dvije su teško ozlijeđene, izvijestio je lokalni emiter MDR pozivajući se na policiju.

Policija Leipziga potvrdila je Reutersu da ima ozlijeđenih nakon što se automobil zabio u ljude, ali nije mogla dati više detalja.

Prema podacima gradonačelnika Leipziga Burkharda Junga, počinitelj je uhićen

Ozlijeđeno je najmanje osam osoba, od koje dvije teško, javljaju Bild te lokalna radiotelevizija MDR.

Oštećeni Volkswagen SUV s osobom na krovu vozila viđen je kako juri kroz pješačku zonu, izvijestio je lokalni radio Radio Leipzig.

Taj je medij, pozivajući se na očevice, naveo da je bilo više tijela navodno prekrivenih plahtama, a spominje se i napad nožem.

Njemačku je posljednjih godina potreslo nekoliko napada automobilima, poput onih na božićne sajmove u Berlinu 2016. i Magdeburgu 2024. te tijekom sindikalnog marša u Muenchenu početkom 2025. godine.

