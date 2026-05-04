UAE: Iranci dronovima napali Fujairah, gori veliko naftno postrojenje

Ured za medije naftnog postrojenja u Fujairahu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima izvijestio je da je "izbio veliki požar" u naftnom industrijskom postrojenju u emiratu nakon napada dronom iz Irana.
Oglas
Timovi civilne zaštite odmah su raspoređeni kako bi obuzdali požar, priopćio je ured za medije Fujaire, javlja Al Jazeera.
Tri indijska državljanina ozlijeđena su u napadu dronom na naftno industrijsko postrojenje za koji se okrivljuje Iran, izvijestio je ured za medije.
Troje je prevezeno u bolnicu, a njihove ozljede su ocijenjene kao "umjerene".
‼️ UPDATE:— Ʌ฿ҮӐŊ (son of Ðaraawiish)🐎🇸🇴 (@RealAbyan) May 4, 2026
Fujairah Oil Industry in UAE under massive fire after Iranian drone strike. pic.twitter.com/R9uUUt7VAj
"UAE zadržava pravo odgovoriti na iranske napade"
Ujedinjeni Arapski Emirati osudili su obnovljene „podmukle“ iranske napade usmjerene na civilne lokacije i objekte u zemlji, koristeći rakete i dronove, navodeći da su tri indijska državljanina ozlijeđena.
Ministarstvo vanjskih poslova UAE-a u ponedjeljak je u izjavi izjavilo da napadi predstavljaju „opasnu eskalaciju“, „neprihvatljiv prekršaj“ i izravnu prijetnju sigurnosti, stabilnosti i teritorijalnoj sigurnosti Emirata, dodajući da su u suprotnosti s međunarodnim pravom i Poveljom UN-a.
UAE su izjavili da „neće biti samozadovoljni“ u zaštiti svoje sigurnosti i suvereniteta ni pod kojim okolnostima te da zadržavaju svoje „puno i legitimno pravo“ da odgovore u skladu s međunarodnim pravom kako bi zaštitili svoj suverenitet, nacionalnu sigurnost i sigurnost svog teritorija, građana, stanovnika i posjetitelja.
U izjavi je također osudilo ciljanje civila i civilnih objekata kao neprihvatljivo „prema svim pravnim i humanitarnim standardima“. Pozvali su na trenutni prekid napada i potpuno pridržavanje prekida neprijateljstava. UAE su rekli da Iran snosi punu odgovornost za napade i njihove posljedice.
Iran: Teheran nema planove za napad na UAE
IRIB, iranska državna televizija, izjavila je da je visoki iranski vojni dužnosnik porekao tvrdnju SAD-a da je potopljeno nekoliko iranskih ratnih brodova.
Dužnosnik je također rekao da Iran nema planove za napad na Ujedinjene Arapske Emirate, nakon što su regionalne napetosti eskalirale zbog prijavljenih napada u blizini Fujairaha i u Hormuškom tjesnacu.
🇮🇷🇦🇪 BREAKING: Iranian drones have struck the Fujairah Oil Industry Zone in the UAE. Major fire now burning on site.— Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 4, 2026
Fujairah is not a random target. It's the UAE's primary oil export terminal on the Gulf of Oman, the only major UAE port that bypasses the Strait of Hormuz… https://t.co/Q3b0cru1jC pic.twitter.com/wITU8VtfcN
Ministarstvo obrane UAE-a i državna novinska agencija u ponedjeljak su izjavili da je nova iranska baražna vatra usmjerena na zemlju nakon višestrukih upozorenja vlasti da se ljudi sklone, prenosi Guardian.
"Četiri krstareće rakete lansirane iz Irana otkrivene su prema raznim područjima diljem zemlje. Tri su uspješno pogođene iznad teritorijalnih voda zemlje, dok je jedna pala u more", priopćilo je ministarstvo obrane na društvenim mrežama.
Državna novinska agencija WAM također je citirala ministarstvo obrane koje je reklo da njihove snage rade na odbijanju raketnih i napada dronova koji dolaze iz Irana.
Letovi za Dubai i Sharjah trenutno su na čekanju ili su preusmjereni
Letovi za Dubai i Sharjah u UAE trenutno su na čekanju ili se preusmjeravaju zbog najnovijih iranskih napada dronovima i raketama, izvještava Flightradar24.
Flights bound for Dubai and Sharjah currently holding. Local reports of air defense activations ongoing. https://t.co/Xv8JfcamE6 pic.twitter.com/MBuKHhgY5U— Flightradar24 (@flightradar24) May 4, 2026
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas