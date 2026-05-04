Oglas

OZLIJEĐENE TRI OSOBE

UAE: Iranci dronovima napali Fujairah, gori veliko naftno postrojenje

author
N1 Info
|
04. svi. 2026. 18:01
uae2
Screenshot/X

Ured za medije naftnog postrojenja u Fujairahu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima izvijestio je da je "izbio veliki požar" u naftnom industrijskom postrojenju u emiratu nakon napada dronom iz Irana.

Oglas

Timovi civilne zaštite odmah su raspoređeni kako bi obuzdali požar, priopćio je ured za medije Fujaire, javlja Al Jazeera.

Tri indijska državljanina ozlijeđena su u napadu dronom na naftno industrijsko postrojenje za koji se okrivljuje Iran, izvijestio je ured za medije.

Troje je prevezeno u bolnicu, a njihove ozljede su ocijenjene kao "umjerene".

"UAE zadržava pravo odgovoriti na iranske napade"

Ujedinjeni Arapski Emirati osudili su obnovljene „podmukle“ iranske napade usmjerene na civilne lokacije i objekte u zemlji, koristeći rakete i dronove, navodeći da su tri indijska državljanina ozlijeđena.

Ministarstvo vanjskih poslova UAE-a u ponedjeljak je u izjavi izjavilo da napadi predstavljaju „opasnu eskalaciju“, „neprihvatljiv prekršaj“ i izravnu prijetnju sigurnosti, stabilnosti i teritorijalnoj sigurnosti Emirata, dodajući da su u suprotnosti s međunarodnim pravom i Poveljom UN-a.

UAE su izjavili da „neće biti samozadovoljni“ u zaštiti svoje sigurnosti i suvereniteta ni pod kojim okolnostima te da zadržavaju svoje „puno i legitimno pravo“ da odgovore u skladu s međunarodnim pravom kako bi zaštitili svoj suverenitet, nacionalnu sigurnost i sigurnost svog teritorija, građana, stanovnika i posjetitelja.

U izjavi je također osudilo ciljanje civila i civilnih objekata kao neprihvatljivo „prema svim pravnim i humanitarnim standardima“. Pozvali su na trenutni prekid napada i potpuno pridržavanje prekida neprijateljstava. UAE su rekli da Iran snosi punu odgovornost za napade i njihove posljedice.

Iran: Teheran nema planove za napad na UAE

IRIB, iranska državna televizija, izjavila je da je visoki iranski vojni dužnosnik porekao tvrdnju SAD-a da je potopljeno nekoliko iranskih ratnih brodova.

Dužnosnik je također rekao da Iran nema planove za napad na Ujedinjene Arapske Emirate, nakon što su regionalne napetosti eskalirale zbog prijavljenih napada u blizini Fujairaha i u Hormuškom tjesnacu.

Ministarstvo obrane UAE-a i državna novinska agencija u ponedjeljak su izjavili da je nova iranska baražna vatra usmjerena na zemlju nakon višestrukih upozorenja vlasti da se ljudi sklone, prenosi Guardian.

"Četiri krstareće rakete lansirane iz Irana otkrivene su prema raznim područjima diljem zemlje. Tri su uspješno pogođene iznad teritorijalnih voda zemlje, dok je jedna pala u more", priopćilo je ministarstvo obrane na društvenim mrežama.

Državna novinska agencija WAM također je citirala ministarstvo obrane koje je reklo da njihove snage rade na odbijanju raketnih i napada dronova koji dolaze iz Irana.

Letovi za Dubai i Sharjah trenutno su na čekanju ili su preusmjereni

Letovi za Dubai i Sharjah u UAE trenutno su na čekanju ili se preusmjeravaju zbog najnovijih iranskih napada dronovima i raketama, izvještava Flightradar24.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
iran ujedinjeni arapski emirati

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (2)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (2)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ