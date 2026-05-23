Francuska zabranila izraelskom ministru ulazak na svoj teritorij, s Talijanima traže sankcije EU-a

Francuska je odlučila zabraniti izraelskom krajnje desnom ministru nacionalne sigurnosti Itamaru Ben-Gviru ulazak na francuski teritorij, rekao je u subotu ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot, dodajući da ta odluka odražava sve veći gnjev brojnih vlada diljem svijeta zbog postupanja prema aktivistima iz flotile za Gazu.
"Od danas je Itamaru Ben-Gviru zabranjen ulazak na francuski teritorij”, napisao je Barrot na društvenoj mreži X.
"Zajedno sa svojim talijanskim kolegom tražim od Europske unije da također uvede sankcije protiv Itamara Ben-Gvira”, dodao je.
Zapadne su vlade izrazile ogorčenje nakon što je Ben-Gvir objavio videozapis na kojem se ruga uhićenim aktivistima flotile za Pojas Gaze koji su vezanih ruku klečali na tlu, pri čemu su neki od njih kasnije ustvrdili da su u pritvoru bili fizički napadnuti.
Netanyahuove packe
Ben-Gvirovo ponašanje ukorili su i izraelski premijer Benjamin Netanyahu i Sjedinjene Države, najčvršći saveznik Izraela. Netanyahu je rekao da Ben-Gvirovo ponašanje "nije u skladu s vrijednostima i normama Izraela”.
Aktivisti iz flotile, čiji su brod ovog tjedna u međunarodnim vodama presrele izraelske pomorske snage dok su pokušavali dostaviti humanitarnu pomoć u Pojas Gaze, u međuvremenu su deportirani iz Izraela.
