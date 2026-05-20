kontaminacija cereulidom
Dva prehrambena diva ponovno pod povećalom zbog dojenačke hrane
Francuski prehrambeni divovi Nestlé i Danone ponovo su pod povećalom nakon izvješća francuskih, belgijskih i švicarskih medija koja propituju brzinu povlačenja potencijalno kontaminirane dojenačke hrane.
Početkom godine Nestlé je povukao serije dojenačke hrane u nekoliko europskih zemalja, uključujući Hrvatsku, zbog moguće kontaminacije cereulidom.
Nestlé Francuska priopćio je tada da "preventivno i dobrovoljno" povlači određene serije dojenačkih formula Guigoz i Nidal nakon što su nove istrage pokazale potencijalnu prisutnost cereulida, tvari bakterijskog podrijetla koju proizvodi mikroorganizam Bacillus cereus, a može izazvati proljev i povraćanje.
Dojenačku hranu povukli su s polica i Danone i grupa Lactalis.
Nestle je naveo da je izvor kontaminacije ulje arahidonske kiseline kojim ih je opskrbljivala jedna tvrtka, ali nisu htjeli navesti njezino ime, izvijestio je švicarski portal swissinfo.ch, dodajući da je u međuvremenu otkriveno da je riječ o Cabio Biotechu iz kineskog grada Wuhana.
Cabio Biotech spada među vodeće proizvođače tog sastojka dojenačke formule u svijetu i opskrbljuje oko 300 klijenata, uključujući Nestle i Danone, citirala je belgijska novinska agencija Belga izvješća francuskih medija.
Europska komisija zatražila je od Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) da odredi hitno znanstveno ograničenje, poznato pod nazivom akutna referentna doza (ARfD) i uključi u postupak odlučivanja vlada i kompanija o eventualnom povlačenju proizvoda s polica.
EFSA je predložila da se odredi nova gornja dopuštena granica prisutnosti Cereulida, od najviše 0,014 mikrograma po kilogramu tjelesne težine dojenčadi.
Vrlo male bebe drugačije probavljaju tvari i zahtijevaju dodatnu zaštitu, objasnili su, istaknuvši i da je povraćanje ključni kratkoročni simptom koji se koristi za postavljanje ograničenja.
Francuska je potom odlučila spustiti granicu s najviše 0,3 mikrograma po kilogramu tjelesne težine dojenčadi na 0,014 mikrograma.
Odgoda?
Istraga Radio Francea, RTBF-a i RTS-a navodi da je Nestlé odgodio obavještavanje europskih vlasti o prisutnosti cereulida u dojenačkoj hrani.
Glasnogovornik Nestléa rekao je da istražna izvješća sadrže "netočne i obmanjujuće informacije", naglašavajući da je tvrtka bila potpuno transparentna i da je surađivala s vlastima od "prvog dana".
Istraga navodi tvrdnju Nestléa da je slijedio strogi proces koji uključuje procjenu, provjere sljedivosti i utvrđivanje kontaminiranih proizvoda prije nego što su počeli povlačiti proizvode s polica trgovina.
Danone nije odmah odgovorio na zahtjev za komentarom medijskih izvješća.
Nestlé je prethodno bio objavio da je prvi put otkrio niske razine cereulida u uzorcima proizvoda krajem studenog lani, ali je prestao koristiti sve mješavine koje sadrže ulje arahidonske kiseline dobavljača nakon što je kontaminacija potvrđena 24. prosinca, podsjeća Reuters.
Prema podacima konzultantske tvrtke SkyQuest Technology Group, Nestlé kontrolira gotovo četvrtinu globalnog tržišta dječje hrane vrijednog 92,2 milijarde dolara.
"Tiho" povlačenje?
Radio France objavio je da je 838.000 konzervi dojenačke formule zadržano od 26. prosinca u Nestléovoj tvornici u sjevernoj Francuskoj i u drugim proizvodnim pogonima.
Proizvodi koji su već bili na tržištu ostali su, po izvješću Radio Francea, u distribucijskim kanalima ili u domovima potrošača bez službenog povlačenja ili trenutne obavijesti europskim vlastima, iako propisi nalažu nalažu hitnu prijavu kada se utvrdi zdravstveni rizik.
Mediji su također naveli da je Nestlé "istiha" povlačio proizvode u Austriji i Njemačkoj od 24. prosinca, dok su Danoneovi proizvodi povučeni iz prodaje u siječnju, prije objave informacije o povlačenju.
Nestlé je oštro opovrgnuo tu tvrdnju.
Tužitelji u francuskim gradovima Bordeaux i Angers isključili su vezu između smrti dvoje dojenčadi i povlačenja adaptiranog mlijeka. Treća smrt još se istražuje. Druga istraga pokrenuta u Meauxu prebačena je u Pariz, izvijestio je Radio France.
