LJUBOMORNA SVAĐA
VIDEO / Sve zbog jedne Iranke? Francuski novinar otkrio zašto je supruga ošamarila Macrona
Francuski novinar Florian Tardif ustvrdio je da je incident između Emmanuela i Brigitte Macron, koji je prošle godine snimljen u Vijetnamu i izazvao veliku pozornost javnosti, zapravo bio posljedica ljubomorne svađe povezane s porukama koje je francuski predsjednik navodno razmjenjivao s iranskom glumicom Golshifteh Farahani (42).
Tardif, politički reporter časopisa Paris Match, o tome je govorio u srijedu na francuskom RTL-u predstavljajući svoju novu knjigu "Gotovo savršen par". Prema njegovim riječima, scena iz zračne luke u Hanoiju 25. svibnja prošle godine nije bila bezazlena šala između supružnika, kako je tada tvrdila Elizejska palača, nego ozbiljan bračni sukob.
Kako prenosi britanski The Telegraph, iz ureda francuske prve dame brzo su stigli demantiji. Iz Brigitte Macronina kruga poručeno je da je ona već 5. ožujka autoru osobno odbacila takvu verziju događaja te naglasila da nikada ne provjerava suprugov mobitel. Također su istaknuli da se ta tvrdnja u konačnici nije našla u Tardifovoj knjizi.
Novinar je ipak na RTL-u izjavio kako je svađa izbila nakon što je Brigitte Macron navodno vidjela poruku poznate osobe, iranske glumice Golshifteh Farahani. Tardif tvrdi da je Emmanuel Macron s francusko-iranskom glumicom mjesecima održavao, kako je rekao, "platonski odnos", dodajući da to više nije slučaj. Prema njegovim tvrdnjama, predsjednik joj je slao poruke koje su, kako je naveo, "otišle prilično daleko", među ostalim i komentar: "Smatram vas vrlo lijepom."
Tardif je pritom inzistirao da njegove tvrdnje ne počivaju na glasinama nego na informacijama iz kruga bliskog predsjedničkom paru. "To mi je rečeno i potvrđeno iz njihova okruženja", rekao je.
Golshifteh Farahani, koja je Iran napustila 2008. i danas živi u Francuskoj, ranije je već odbacivala nagađanja o navodnoj vezi s Macronom. U razgovoru za časopis Gala prošloga kolovoza rekla je kako ne razumije zašto javnost toliko zanimaju takve priče. "Neki ljudi imaju manjak ljubavi pa izmišljaju romanse kako bi ispunili vlastiti život", izjavila je tada.
Podsjetimo, videosnimka iz Hanoija proširila se društvenim mrežama i svjetskim medijima nakon što se činilo da Brigitte Macron udara supruga po licu. Francuski predsjednik kasnije je tvrdio da se radilo o međusobnom zadirkivanju i šali, dok je dužnosnik Elizejske palače cijelu situaciju opisao kao opušten trenutak i znak bliskosti supružnika prije početka službenog posjeta.
Tardif, međutim, smatra da je riječ o pokušaju ublažavanja stvarnog sukoba. Prema njegovim riječima, scena je postala javna zbog nesporazuma u zrakoplovu te se pogrešno vjerovalo da je svađa završila. "Mislili smo da je gotovo, ali nije bilo", rekao je novinar, dodajući da je Elizejska palača kasnije navodno požalila što odmah nije otvoreno priznala da se radilo o svađi.
Cijeli slučaj prošlog je mjeseca komentirao i američki predsjednik Donald Trump tijekom uskrsnog događanja u Bijeloj kući. Trump se tada našalio da se Brigitte Macron prema suprugu ponaša "vrlo loše" te dodao da se francuski predsjednik "još oporavlja od desnog krošea u čeljust".
Macron je Trumpove izjave nazvao "neelegantnima i nedostojnima razine", a u njegovu obranu tada su stali i politički protivnici. Među njima je bio i Manuel Bompard iz krajnje lijeve stranke Nepokorena Francuska, koji je Trumpove komentare ocijenio "apsolutno neprihvatljivima".
