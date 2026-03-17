VIDEO / Glasnogovornik Revolucionarne garde ruga se Trumpu

Glasnogovornik iranske Revolucionarne garde (IRGC) ismijao je američkog predsjednika Donalda Trumpa te poručio da se ratovi odlučuju na bojnom polju, a ne na društvenim mrežama.
Oglas
Ebrahim Zolfaghari, glasnogovornik iranske Revolucionarne garde (IRGC) rekao je u videu da se ratovi odlučuju na bojnom polju, a ne na društvenim mrežama, kao odgovor na komentare američkog predsjednika Donalda Trumpa.
IRGC Spokesman Ebrahim Zolfaghari mocks Trump in English:— Clash Report (@clashreport) March 17, 2026
The outcome of war is determined in the field, not by tweets.
The very place where you and your forces do not dare to approach and you can only talk about it in your tweets.
It’s better to name this war as “Epic Fear”… pic.twitter.com/Ox5J5qKydV
"Ishod rata određuje se na terenu, a ne tvitovima. Upravo ondje gdje se vi i vaše snage ne usuđujete ni približiti, a o tome možete samo pričati u svojim tvitovima", izjavio je u videu.
Također je ismijao naziv američke kampanje "Epski bijes" koji bi se bolje mogao opisati kao "Epski strah", prenosi Al Jazeera.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas