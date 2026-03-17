Oglas

OBRAĆANJE NA ENGLESKOM

VIDEO / Glasnogovornik Revolucionarne garde ruga se Trumpu

author
N1info
|
17. ožu. 2026. 09:38
xx
Screenshot//X

Glasnogovornik iranske Revolucionarne garde (IRGC) ismijao je američkog predsjednika Donalda Trumpa te poručio da se ratovi odlučuju na bojnom polju, a ne na društvenim mrežama.

Oglas

Ebrahim Zolfaghari, glasnogovornik iranske Revolucionarne garde (IRGC) rekao je u videu da se ratovi odlučuju na bojnom polju, a ne na društvenim mrežama, kao odgovor na komentare američkog predsjednika Donalda Trumpa.

"Ishod rata određuje se na terenu, a ne tvitovima. Upravo ondje gdje se vi i vaše snage ne usuđujete ni približiti, a o tome možete samo pričati u svojim tvitovima", izjavio je u videu.

Također je ismijao naziv američke kampanje "Epski bijes" koji bi se bolje mogao opisati kao "Epski strah", prenosi Al Jazeera.

Teme
Donald trump Iran Iranska revolucionarna garda

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ