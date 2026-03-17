Osamnaesti je dan sukoba na Bliskom istoku između Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana. Izraelski zračni napadi zasuli su Bejrut, dok je izraelska vojska objavila da je pokrenula nove napade na iransku prijestolnicu Teheran. Napadi projektilima i dronovima nastavljaju se širiti po regiji Perzijskog zaljeva i šire, pri čemu su Katar, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati i Kuvajt izvijestili o presretanjima. Američki predsjednik Donald Trump zatražio je odgodu svog planiranog posjeta Pekingu i sastanka s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom zbog rata u Iranu.
22:57
IRGC: Ubojstvo Larijanija bit će ‘izvor nacionalnog buđenja’
Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) reagirao je na potvrdu atentata na Alija Larijanija.
U priopćenju koje prenosi iranska agencija Tasnim, IRGC je Larijanija nazvao „istaknutom osobom, misliocem i revolucionarnim političarem“ te naglasio da će „čista krv ovog velikog šehida, kao i drugih dragih šehida, biti izvor ponosa, snage i nacionalnog buđenja“.
„IRGC zasigurno neće zaboraviti krvožednost koja je dovela do smrti ovog velikog šehida i drugih šehida“, dodaje se.
22:50
Ali Larijani - dužnosnik, pregovarač i filozof
Iran je potvrdio smrt Alija Larijanija, dosadašnjeg čelnika nacionalne sigurnosti, u izraelskom atentatu.
Desetljećima je Ali Larijani bio smireno, pragmatično lice iranskog establišmenta – čovjek koji je pisao knjige o njemačkom filozofu iz 18. stoljeća Immanuelu Kantu i pregovarao o nuklearnim sporazumima sa Zapadom.
22:48
Larijanija će vjerojatno zamijeniti bivši tajnik za nacionalnu sigurnost
Glavne informacije koje smo dobili od Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost na državnoj televiziji su da je Ali Larijani ubijen jutros, zajedno sa svojim sinom i pomoćnikom, u izraelskom napadu, piše Al Jazeera.
Napad se dogodio oko 3:30 po teheranskom vremenu.
S obzirom na Larijanijevu ključnu ulogu unutar političkog sustava u Teheranu, sada se čeka tko će ga zamijeniti.
Naravno, postoji procedura unutar Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost. Na tu poziciju imenovao ga je bivši vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei, zajedno sa Saeedom Jalilijem, bivšim tajnikom Vijeća za nacionalnu sigurnost.
Vjerojatno će ga privremeno zamijeniti Saeed Jalili, dok Mojtaba Hamnei, novi vrhovni vođa Irana, ne imenuje svoje predstavnike u Vijeću.
22:40
Iran potvrdio smrt sigurnosnog čelnika Alija Larijanija, javlja državna agencija
U priopćenju koje prenosi poluslužbena iranska agencija Mehr, Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost potvrdilo je atentat na Alija Larijanija, nakon što je Izrael ranije danas tvrdio da ga je ubio u ciljanim napadima.
„Nakon života posvećenog uzdizanju Irana i Islamske revolucije, naposljetku je ostvario svoju dugo željenu težnju, odazvao se pozivu istine i ponosno dosegnuo blagoslovljeni stupanj šehida na fronti služenja“, navodi se u priopćenju Vijeća koje prenosi Mehr.
22:31
Ove bi zemlje prve mogle ostati bez nafte
Usred racionalizacije i nestašica nafte zbog zatvaranja Hormuškog tjesnaca, Forbes Srbija otkriva koje bi zemlje prve mogle ostati bez zaliha.
22:05
Rusija dijeli satelitske snimke i tehnologiju dronova s Iranom
Rusija je proširila razmjenu obavještajnih podataka i vojnu suradnju s Iranom, pružajući satelitske snimke i unaprijeđenu tehnologiju dronova kako bi pomogla Teheranu u ciljanju američkih snaga u regiji, izvijestio je Wall Street Journal, pozivajući se na upućene izvore.
Rusija je u komentarima upućenima američkom predsjedniku Trumpu negirala dijeljenje obavještajnih podataka s Iranom.
21:59
Izraelska vojska kaže da će ‘locirati, pronaći i neutralizirati’ novog ajatolaha
Izraelska vojska poručila je da će pronaći i ubiti novog iranskog vrhovnog vođu Mojtabu Hamneija, prenosi Al Jazeera.
„Ne znamo gdje je Mojtaba Hamnei, ne čujemo ga, ne vidimo ga, ali mogu vam reći jedno: locirat ćemo ga, pronaći i neutralizirati“, rekao je vojni glasnogovornik Effie Defrin novinarima.
21:53
Izraelski šef diplomacije: "Izrael je već pobijedio u ratu s Iranom, ali ciljevi još nisu ostvareni"
Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar rekao je u utorak da je Izrael "već pobijedio" u ratu protiv Irana, ali nije dao naznake kada bi sukob zaista mogao završiti, već je samo poručio da će se vojna kampanja nastaviti dok se ne postignu njezini ciljevi.
21:38
Irak osudio ‘gnusan’ napad na američko veleposlanstvo u Bagdadu
Sabah al-Nu’man, glasnogovornik vrhovnog zapovjednika iračke vojske, osudio je napade na američko veleposlanstvo u Bagdadu, rekavši da krše međunarodne sporazume.
„Još jednom su odmetničke skupine ponovile svoj gnusni napad gađajući sjedište američkog veleposlanstva u glavnom gradu Bagdadu večeras“, rekao je al-Nu’man u priopćenju koje prenosi Iračka novinska agencija.
„Ovaj kriminalni čin, koji država osuđuje i odbacuje, predstavlja očit teroristički napad na suverenitet i ugled Iraka.“
Al-Nu’man je rekao da je gađanje diplomatskih misija ozbiljno kršenje međunarodnih sporazuma i diplomatskih odnosa, dodajući da je vrhovni zapovjednik i premijer Shia al-Sudani naložio „sigurnosnim službama i nadležnim tijelima da pronađu počinitelje i privedu ih pravdi.“
20:50
Broj mrtvih i raseljenih u Libanonu raste uslijed izraelskih neprekidnih napada
Od 2. ožujka u Libanonu je ubijeno 912 ljudi, a 2.221 je ranjen, priopćile su libanonske zdravstvene vlasti, dok izraelski napadi ulaze u 16. dan diljem južnog Libanona, uz ponovljene udare na domove, radnike i mjesta spašavanja, piše Drop Site News.
