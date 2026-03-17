Glavne informacije koje smo dobili od Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost na državnoj televiziji su da je Ali Larijani ubijen jutros, zajedno sa svojim sinom i pomoćnikom, u izraelskom napadu, piše Al Jazeera.

Napad se dogodio oko 3:30 po teheranskom vremenu.

S obzirom na Larijanijevu ključnu ulogu unutar političkog sustava u Teheranu, sada se čeka tko će ga zamijeniti.

Naravno, postoji procedura unutar Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost. Na tu poziciju imenovao ga je bivši vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei, zajedno sa Saeedom Jalilijem, bivšim tajnikom Vijeća za nacionalnu sigurnost.

Vjerojatno će ga privremeno zamijeniti Saeed Jalili, dok Mojtaba Hamnei, novi vrhovni vođa Irana, ne imenuje svoje predstavnike u Vijeću.