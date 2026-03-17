Stigla je lista najomraženijih zemalja na svijetu za 2026. - iznenadit ćete se koja je na prvom mjestu

17. ožu. 2026. 07:14
World Population Review
Čak i uz ratno stanje na Bliskom istoku, prva na listi najomraženijih zemalja na svijetu za 2026. godinu je – Kina.

Bez obzira na to gdje žive u svijetu, većina ljudi ima specifične stavove o drugim zemljama. Ova karta plavom bojom ističe one prema kojima prevladavaju negativni stavovi, pše Nova.rs.

Na te stavove mogu utjecati brojni čimbenici, od postupaka vlade ili vojnih intervencija do dominantne kulture i religije, pa čak i ponašanja njihovih turista.

Ipak, zanimljivo je da se, prema podacima World Population Reviewa, unatoč ozbiljnoj konkurenciji u ovom trenutku – Kina pokazala kao zemlja koju ostatak svijeta „najviše mrzi“.

SAD je na drugom mjestu, a Rusija na trećem – i jasno je zašto upravo te tri zemlje već neko vrijeme drže vrh ove neslavne liste.

Kao glavne globalne sile, suočavaju se sa značajnim animozitetom diljem svijeta zbog svojih imperijalističkih tendencija i miješanja u ekonomske, političke i vojne poslove manjih zemalja. Pritom, građani svake od tih zemalja uglavnom imaju vrlo loše mišljenje o druge dvije, a možda treba podsjetiti da je riječ i o najvećim zemljama na svijetu.

Zemlje poput Saudijske Arabije i Sjeverne Koreje također su redovito na listi zbog svojih autoritarnih režima i kršenja ljudskih prava, dok je Izrael kontroverznim vojnim operacijama zasad zauzeo peto mjesto.

Pogledajte 20 najomraženijih zemalja u 2026.:

Kina
SAD
Rusija
Sjeverna Koreja
Izrael
Pakistan
Iran
Irak
Sirija
Indija
Ujedinjeno Kraljevstvo
Japan
Saudijska Arabija
Njemačka
Nigerija
Turska
Južna Koreja
Afganistan
Filipini
Italija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
