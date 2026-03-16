U ovoj zemlji možete kupiti kuću s tri spavaće sobe za manje od 50.000 eura

Glavni grad Bangkok i dalje se ističe kao "teškaš" nekretnina. Tamo cijene po četvornom metru u centru dosežu 3.000 eura, a kuće rijetko koštaju manje od 250.000 eura. S obzirom na to da je riječ o metropoli s preko deset milijuna stanovnika, rast potražnje ne prestaje. Međutim, oni koji žele pobjeći od gradskog kaosa mogu se lako preseliti u predgrađa ili manje obalne gradove, gdje su cijene višestruko niže, a kvaliteta života ugodnija.