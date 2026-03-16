U ovoj zemlji možete kupiti kuću s tri spavaće sobe za manje od 50.000 eura

Dok cijene nekretnina u Europi dosežu rekordne visine, u Tajlandu možete kupiti kuću za samo dvadeset tisuća eura – naravno, ako znate gdje tražiti. Najpovoljnije nekretnine su u ruralnim dijelovima sjevernog i sjeveroistočnog Tajlanda, posebno u regijama poput Chiang Maija ili Isaana.
Tamo, gdje je život sporiji, a turizam gotovo nepostojeći, moguće je pronaći skromne obiteljske kuće po cijeni od 20.000 do 30.000 eura. To su jednostavne građevine, često tradicionalne drvene konstrukcije, s osnovnim priključcima i funkcionalnim dvorištem. Iako ne nude luksuz, pružaju pristojan dom - idealno za one koji žele mir, prirodu i novu rutinu daleko od užurbanog Zapada, piše Nova.rs.
Tajland, zemlja poznata po gostoljubivim domaćinima, bujnoj prirodi i niskim troškovima života, sve je češći izbor za strance koji traže novi početak ili jeftinu investiciju.
Cijene u popularnim destinacijama
U turističkim destinacijama poput Koh Samuija, Hua Hina i Phuketa cijene su znatno više, ali i dalje niže nego u Europi. Primjerice, u unutrašnjosti otoka Koh Samui možete kupiti malu montažnu kuću s bazenom i dvorištem za oko 85.000 eura, dok su one bliže moru dvostruko skuplje. Međutim, čak i u tim područjima moguće je pronaći stanove za oko 35.000 eura, posebno ako se radi o starijim zgradama ili lokacijama daleko od plaže.
Bangkok - drugačiji svijet
Glavni grad Bangkok i dalje se ističe kao "teškaš" nekretnina. Tamo cijene po četvornom metru u centru dosežu 3.000 eura, a kuće rijetko koštaju manje od 250.000 eura. S obzirom na to da je riječ o metropoli s preko deset milijuna stanovnika, rast potražnje ne prestaje. Međutim, oni koji žele pobjeći od gradskog kaosa mogu se lako preseliti u predgrađa ili manje obalne gradove, gdje su cijene višestruko niže, a kvaliteta života ugodnija.
Što stranci mogu kupiti?
Postoje određena pravila za strance koji žele kupiti kuću u Tajlandu: mogu posjedovati nekretninu, ali ne i zemljište na kojem se nalazi - osim ako nisu u braku s tajlandskim državljaninom ili ako ne osnuju tvrtku registriranu u toj zemlji.
Najčešće rješenje je dugoročni najam zemljišta, na 30 godina, s mogućnošću produženja. Postoje i druga specifična pravila, koja nisu nepremostiva, ali zahtijevaju pravnu podršku i pažljivo planiranje, piše Nova.rs.
Tajland kao način života
Ono što Tajland nudi nisu samo niske cijene, već i mogućnost potpuno drugačijeg načina života. Klima vam omogućuje uzgoj vlastitog voća i povrća, lokalna hrana je ukusna i jeftina, a zdravstveni sustav, posebno u privatnim klinikama, sve je kvalitetniji.
Troškovi komunalnih usluga su niski, infrastruktura je pouzdana, internet je brz, a međunarodne zračne luke povezuju zemlju s ostatkom svijeta.
Kupnja kuće u Tajlandu može se činiti egzotičnom idejom, ali s obzirom na rastuće cijene i stres europskih gradova, to je sve realnija alternativa. Ako sanjate o mirnom životu u prirodi, Tajland bi mogao biti vaše mjesto pod suncem, i to po cijeni koja se čini gotovo nevjerojatnom.
