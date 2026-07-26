ključan odabir
Iskusna mesarica otkriva koji je komad mesa najbolji za gulaš, juhu, grah i roštilj
Odabir pravog komada mesa jedna je od najvažnijih odluka pri pripremi ukusnog ručka. Ipak, mnogi još uvijek nisu sigurni koji je dio najbolji za juhu, koji za gulaš, a koji za pečenje ili roštilj.
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Iskusna mesarica upozorava da pogrešan odabir mesa može pokvariti konačan rezultat, dok odgovarajući komad osigurava bolji okus, veću sočnost i savršenu teksturu, piše Metropolitan.
Za dugo kuhanje birajte meso s više vezivnog tkiva
Za jela koja se dugo kuhaju, poput gulaša, variva i juha, najbolji su komadi mesa s više vezivnog tkiva i nešto masnoće.
Tijekom dugog kuhanja vezivno se tkivo postupno razgrađuje, zbog čega meso postaje mekano, a umak ili juha dobivaju bogatiji okus.
Za pripremu gulaša mesarica preporučuje goveđu koljenicu, koja ostaje sočna i nakon višesatnog kuhanja.
Za grah su izvrstan izbor:
- goveđa prsa (svježa ili dimljena)
- svinjska koljenica, koja jelu daje izrazitu aromu.
Ako pripremate goveđu juhu, preporučuje flam (potrbušinu) ili ramstek, jer daju bogatu i punu juhu.
Koji su komadi najbolji za pečenje i roštilj?
Za pečenje u pećnici najbolje odgovaraju nešto nemasniji, ali blago prošarani komadi mesa, poput:
- goveđeg buta
- ramsteka
- kvalitetnih komada bez previše žila.
Takvo meso ostaje sočno, a nakon pečenja lako se reže na lijepe odreske.
Za roštilj su najbolji mekši komadi koji ne zahtijevaju dugo pečenje. Među najpopularnijima su:
- svinjski vrat
- kotleti
- rebarca
- filei
- ćevapčići
- pljeskavice
- carsko meso.
Za tanje komade dovoljna je kratka marinada, dok deblji komadi postižu najbolji okus nakon duljeg mariniranja.
Važno je i da temperatura roštilja ne bude previsoka kako bi se meso ravnomjerno ispeklo i ostalo sočno.
I za druga jela postoje najbolji komadi
Iskusna mesarica preporučuje i sljedeće kombinacije:
- pašticada – goveđi but
- bolonjez umak – mješavina svinjske i goveđe plećke
- meso u umaku – svinjski but.
Na što obratiti pozornost pri kupnji?
Prilikom kupnje uvijek provjerite izgled i miris mesa.
Svježe meso ima ugodan, prirodan miris i karakterističnu boju, bez sivkastih ili zelenkastih nijansi.
Dobar pokazatelj kvalitete je i mramoriranost – sitne masne žilice unutar mišićnog tkiva koje tijekom pripreme mesu daju veću sočnost i bogatiji okus.
Ako niste sigurni koji vam komad treba, posavjetujte se s mesarom. On vam može preporučiti najprikladniji rez za određeno jelo i savjetovati najbolji način pripreme.
Pravilan odabir mesa znači manje problema tijekom kuhanja, bolju teksturu i osjetno ukusnije jelo, bilo da pripremate domaću goveđu juhu, bogat gulaš ili specijalitete s roštilja.
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