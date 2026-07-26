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Odabir pravog komada mesa jedna je od najvažnijih odluka pri pripremi ukusnog ručka. Ipak, mnogi još uvijek nisu sigurni koji je dio najbolji za juhu, koji za gulaš, a koji za pečenje ili roštilj.

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Iskusna mesarica upozorava da pogrešan odabir mesa može pokvariti konačan rezultat, dok odgovarajući komad osigurava bolji okus, veću sočnost i savršenu teksturu, piše Metropolitan.

Za dugo kuhanje birajte meso s više vezivnog tkiva

Za jela koja se dugo kuhaju, poput gulaša, variva i juha, najbolji su komadi mesa s više vezivnog tkiva i nešto masnoće.

Tijekom dugog kuhanja vezivno se tkivo postupno razgrađuje, zbog čega meso postaje mekano, a umak ili juha dobivaju bogatiji okus.

Za pripremu gulaša mesarica preporučuje goveđu koljenicu, koja ostaje sočna i nakon višesatnog kuhanja.

Za grah su izvrstan izbor:

goveđa prsa (svježa ili dimljena)

svinjska koljenica, koja jelu daje izrazitu aromu.

Ako pripremate goveđu juhu, preporučuje flam (potrbušinu) ili ramstek, jer daju bogatu i punu juhu.

Koji su komadi najbolji za pečenje i roštilj?

Za pečenje u pećnici najbolje odgovaraju nešto nemasniji, ali blago prošarani komadi mesa, poput:

goveđeg buta

ramsteka

kvalitetnih komada bez previše žila.

Takvo meso ostaje sočno, a nakon pečenja lako se reže na lijepe odreske.

Za roštilj su najbolji mekši komadi koji ne zahtijevaju dugo pečenje. Među najpopularnijima su:

svinjski vrat

kotleti

rebarca

filei

ćevapčići

pljeskavice

carsko meso.

Za tanje komade dovoljna je kratka marinada, dok deblji komadi postižu najbolji okus nakon duljeg mariniranja.

Važno je i da temperatura roštilja ne bude previsoka kako bi se meso ravnomjerno ispeklo i ostalo sočno.

I za druga jela postoje najbolji komadi

Iskusna mesarica preporučuje i sljedeće kombinacije:

pašticada – goveđi but

– goveđi but bolonjez umak – mješavina svinjske i goveđe plećke

– mješavina svinjske i goveđe plećke meso u umaku – svinjski but.

Na što obratiti pozornost pri kupnji?

Prilikom kupnje uvijek provjerite izgled i miris mesa.

Svježe meso ima ugodan, prirodan miris i karakterističnu boju, bez sivkastih ili zelenkastih nijansi.

Dobar pokazatelj kvalitete je i mramoriranost – sitne masne žilice unutar mišićnog tkiva koje tijekom pripreme mesu daju veću sočnost i bogatiji okus.

Ako niste sigurni koji vam komad treba, posavjetujte se s mesarom. On vam može preporučiti najprikladniji rez za određeno jelo i savjetovati najbolji način pripreme.

Pravilan odabir mesa znači manje problema tijekom kuhanja, bolju teksturu i osjetno ukusnije jelo, bilo da pripremate domaću goveđu juhu, bogat gulaš ili specijalitete s roštilja.