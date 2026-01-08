smrt renee nicole good
VIDEO / Minnesota gori od prosvjeda protiv ICE-a, Vance tvrdi da je žrtva “sama kriva”
Agent američke Službe za imigraciju i carine (ICE) u srijedu je u Minneapolisu, u saveznoj državi Minnesoti, pucao i usmrtio 37-godišnju Renee Nicole Good.
Stotine prosvjednika od 8 ujutro na ulicama
U Minnesoti je jutros u 8:10 sati, a temperatura je -2 °C. Unatoč hladnoći, stotine ljudi već su izašle na ulice kako bi prosvjedovale protiv ICE-a i jučerašnjeg ubojstva.
Stotine prosvjednika okupile su se u Minneapolisu i susjednom St. Paulu. Uzvikuju slogane, marširaju i nose transparente kojima pozivaju agente ICE-a da napuste njihov grad. Prosvjedi traju otkako je jučer objavljena vijest o pucnjavi.
Last night, at the corner where an ICE agent murdered Renee Good, thousands of Minnesotans gathered in the frigid dark to protest her killing. In the face of this administration’s lawless violence, solidarity is the answer. They want to mold America to their cruelty. We refuse. pic.twitter.com/LIBma7jcJM— Hillary Clinton (@HillaryClinton) January 8, 2026
Na snimkama uživo vidi se da je na pojedinim mjestima došlo do sukoba između prosvjednika i policije. Nekim prosvjednicima pruža se liječnička pomoć, nakon što je, prema svemu sudeći, upotrijebljeno kemijsko sredstvo, kako javlja BBC.
Prema Brianu Allenu, nakon pucnjave u Minneapolisu ICE je spriječio liječnika i hitne službe da pruže pomoć Renee Good, tvrdeći da imaju vlastite liječnike. Navodi da su odbili svaku vanjsku pomoć, a liječniku poručili da ih nije briga. Autor to opisuje kao dokaz nehumanog odnosa vlasti prema žrtvi.
A doctor tried to save Renee Good after she was shot in Minneapolis.— Brian Allen (@allenanalysis) January 8, 2026
ICE agents stopped him.
They claimed they had medics.
They blocked paramedics down the road.
They refused all outside aid.
When the doctor identified himself as a physician, ICE’s response was simple:
“I… pic.twitter.com/aaI4utxFoI
JD Vance: Tragediju je sama izazvala
U objavi na društvenoj mreži X, američki potpredsjednik JD Vance izjavio je:
„Možete prihvatiti da je smrt ove žene tragedija, a istovremeno priznati da je to tragedija koju je sama izazvala.”
„Nemojte se ilegalno miješati u savezne policijske operacije i pokušavati pregaziti naše službenike automobilom. Tako je jednostavno”, dodao je.
A doctor tried to save Renee Good after she was shot in Minneapolis.— Brian Allen (@allenanalysis) January 8, 2026
ICE agents stopped him.
They claimed they had medics.
They blocked paramedics down the road.
They refused all outside aid.
When the doctor identified himself as a physician, ICE’s response was simple:
“I… pic.twitter.com/aaI4utxFoI
U međuvremenu, Trumpov imenovani ‘car za granicu’ Tom Homan rekao je za CBS News, američkog partnera BBC-ja, da će „pustiti da se istraga odvije do kraja i da će se odgovornost utvrditi na temelju rezultata istrage”.
Na pitanje o mogućoj prekomjernoj uporabi sile od strane ICE-a, Homan je rekao da tijekom cijele administracije nije vidio nijedan primjer pretjerane sile.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare