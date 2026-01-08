Oglas

smrt renee nicole good

VIDEO / Minnesota gori od prosvjeda protiv ICE-a, Vance tvrdi da je žrtva “sama kriva”

author
N1 Info
|
08. sij. 2026. 16:23
prosvjedi protiv ICE-a zbog ubojstva renee nicole good
Tim Evans / REUTERS

Agent američke Službe za imigraciju i carine (ICE) u srijedu je u Minneapolisu, u saveznoj državi Minnesoti, pucao i usmrtio 37-godišnju Renee Nicole Good.

Oglas

Stotine prosvjednika od 8 ujutro na ulicama

U Minnesoti je jutros u 8:10 sati, a temperatura je -2 °C. Unatoč hladnoći, stotine ljudi već su izašle na ulice kako bi prosvjedovale protiv ICE-a i jučerašnjeg ubojstva.

Stotine prosvjednika okupile su se u Minneapolisu i susjednom St. Paulu. Uzvikuju slogane, marširaju i nose transparente kojima pozivaju agente ICE-a da napuste njihov grad. Prosvjedi traju otkako je jučer objavljena vijest o pucnjavi.

Na snimkama uživo vidi se da je na pojedinim mjestima došlo do sukoba između prosvjednika i policije. Nekim prosvjednicima pruža se liječnička pomoć, nakon što je, prema svemu sudeći, upotrijebljeno kemijsko sredstvo, kako javlja BBC.

Prema Brianu Allenu, nakon pucnjave u Minneapolisu ICE je spriječio liječnika i hitne službe da pruže pomoć Renee Good, tvrdeći da imaju vlastite liječnike. Navodi da su odbili svaku vanjsku pomoć, a liječniku poručili da ih nije briga. Autor to opisuje kao dokaz nehumanog odnosa vlasti prema žrtvi.

JD Vance: Tragediju je sama izazvala

U objavi na društvenoj mreži X, američki potpredsjednik JD Vance izjavio je:
„Možete prihvatiti da je smrt ove žene tragedija, a istovremeno priznati da je to tragedija koju je sama izazvala.”

„Nemojte se ilegalno miješati u savezne policijske operacije i pokušavati pregaziti naše službenike automobilom. Tako je jednostavno”, dodao je.

U međuvremenu, Trumpov imenovani ‘car za granicu’ Tom Homan rekao je za CBS News, američkog partnera BBC-ja, da će „pustiti da se istraga odvije do kraja i da će se odgovornost utvrditi na temelju rezultata istrage”.

Na pitanje o mogućoj prekomjernoj uporabi sile od strane ICE-a, Homan je rekao da tijekom cijele administracije nije vidio nijedan primjer pretjerane sile.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
ICE Imigracija JD vance Renee Nicole Good minneapolis minnesota prosvjedi protiv ICE-A

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ