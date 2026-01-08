VIDEO / Minnesota gori od prosvjeda protiv ICE-a, Vance tvrdi da je žrtva “sama kriva”

Prema Brianu Allenu, nakon pucnjave u Minneapolisu ICE je spriječio liječnika i hitne službe da pruže pomoć Renee Good, tvrdeći da imaju vlastite liječnike. Navodi da su odbili svaku vanjsku pomoć, a liječniku poručili da ih nije briga. Autor to opisuje kao dokaz nehumanog odnosa vlasti prema žrtvi.