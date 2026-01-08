ŠIRE SE GLASINE
Zahrđali tanker koji su Amerikanci zaplijenili prevozio vrijedno rusko oružje?
Masivni, zahrđali tanker za sirovu naftu koji plovi Atlantikom prema sjeveru postao je središte globalnog interesa nakon što su ga danima pratile i na kraju zaplijenile američke snage, dok je ruska vojska žurno krenula prema njemu.
Iako ne prevozi nikakvu naftu, brod dug 300 metara očito ima veliku vrijednost. Teorije o razlozima za to kreću se od nagađanja da se u trupu skriva vrijedno rusko oružje, do mogućnosti da brod postane simbolični trofej u transatlantskom nadmetanju moći između Washingtona i Moskve, prenosi Guardian.
Brod, koji se trenutačno zove Marinera, navodno je dio tzv. sjene ili "flote duhova" koju Rusija, Iran i Venezuela koriste kako bi izbjegli zapadne sankcije. Godinama su ti brodovi prevozili teret i jeftino gorivo diljem svijeta, uključujući i Kinu.
Pod sankcijama od lipnja 2024.
Washington i njegovi europski saveznici već dugo pokušavaju suzbiti nezakonitu pomorsku trgovinu. Ti su napori dosegli kritičnu točku prošlog mjeseca nakon što je Donald Trump uveo pomorsku blokadu tankera koji krše sankcije i djeluju u blizini Venezuele, zemlje s najvećim svjetskim rezervama nafte i ključnog odredišta za brodove iz flote sjene.
Marinera je među desetak tankera koji pokušavaju pobjeći iz blokade. U prosincu je izbjegla zarobljavanje u Karipskom moru, promijenila ime iz Bella 1 i promijenila kurs prema sjevernoj Rusiji, prije nego što su ga Amerikanci zaustavili.
Američko ministarstvo financija stavilo je Marineru pod sankcije još u lipnju 2024. zbog optužbi da je prevozila nezakonit teret za Hezbollah, libanonsku militantnu skupinu koju podupire Iran. Američka obalna straža pokušala se još u prosincu ukrcati na brod u Karipskom moru dok je plovio prema Venezueli, no posada je to odbila.
Postoji presedan za američko ukrcavanje na brodove flote sjene. Prošlog mjeseca američke specijalne snage spustile su se iz helikoptera na tanker Skipper kod Venezuele, koji je američko ministarstvo financija stavilo pod sankcije još 2022. godine. U srijedu su pripadnici američke obalne straže viđeni kako se ukrcavaju na tanker u međunarodnim vodama blizu Kariba.
No učiniti isto s Marinerom vrlo je drugačije i nosi mnogo veće rizike. Dok je Skipper plovio pod zastavom Gvajane, Marinera je registrirana i plovi pod ruskom zastavom.
To je relativno nov razvoj događaja, posada tankera prošlog je mjeseca na brzinu obojila rusku zastavu na trupu. Moskva je potom uputila službeni diplomatski prosvjed zahtijevajući da Washington obustavi progon na otvorenom moru.
Kriva pretpostavka Moskve
Marinera nije jedini tanker koji posljednjih tjedana djeluje u venezuelanskim vodama, a da je preimenovan i registriran pod ruskom zastavom. Stavljanjem vlastite zastave na neke bivše brodove flote sjene, Moskva je praktički izvela te brodove iz sjene, otvoreno izazivajući Zapad.
Craig Kennedy, suradnik na Davisovu centru za ruske i euroazijske studije Sveučilišta Harvard, rekao je da je odluka Moskve da registrira brod možda bila pokušaj stjecanja prednosti zaobilaženjem američke naftne blokade Venezuele.
"Zaplijena broda koji plovi pod ruskom zastavom na otvorenom moru znači zanemarivanje ruskih tvrdnji o isključivoj jurisdikciji nad tim plovilom", rekao je Kennedy, dodajući da je Moskva možda pretpostavila da se SAD neće ukrcati na brod pod ruskom zastavom.
"No Kremlj je pogrešno procijenio koliko daleko je Trump spreman ići", rekao je Kennedy. Prošlog vikenda američke snage izvele su u zoru hvatanje venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura i njegove supruge Cilije Flores, kojima se sada sudi u New Yorku.
"Ovo je bio pokušaj Rusije da intervenira u američku blokadu i time stekne prednost", rekao je Kennedy. "I to im se obilo o glavu."
Druge teorije sugeriraju da se na brodu možda nalazi nešto što je Moskvi od velike vrijednosti. Iako je prazan od nafte, ruta kojom je ranije plovio između Irana i Venezuele sumnjiči se kao put nezakonite trgovine, uključujući i oružje.
Dodatno podižući uloge, Rusija je ovog tjedna, prema Wall Street Journalu, poslala pomorske snage, uključujući i podmornicu, kako bi pratile tanker. To je objavljeno nekoliko sati prije nego što su se američke snage ukrcale na brod, kada je Washington objavio da je brod zaplijenjen zbog "kršenja američkih sankcija".
Danima su američki nadzorni zrakoplovi pratili brod, a čini se da je i britanski izviđački zrakoplov Kraljevskog ratnog zrakoplovstva preletio njegovu rutu. Platforme za praćenje letova pokazale su da je zrakoplov RAF-a RC-135W Rivet Joint u utorak poletio iz baze Waddington u Lincolnshireu prema istom području Atlantika gdje se nalazio brod.
"Sve zbog jednog tankera?"
Britanska vojska priopćila je da je pružila "unaprijed planiranu operativnu potporu, uključujući baziranje". Posljednjih dana podaci o praćenju i promatrači zabilježili su i nagli dolazak američke vojske, uključujući zrakoplove C-17 Globemaster III, koji mogu prevoziti helikoptere, što je potaknulo nagađanja o skoroj specijalnoj operaciji protiv Marinerе.
Govoreći prije nego što su se američke snage ukrcale na brod, John Foreman, bivši britanski vojni ataše u Moskvi, rekao je da je razmjer američkog nadzora nad tankerom i očite pripreme za njegovu zapljenu, uključujući premještanje zrakoplova u obližnji UK, posebno upadljiv.
"Zašto su Sjedinjene Države rasporedile sva ta sredstva u Ujedinjenom Kraljevstvu zbog nekog tankera? Je li moguće da se radi o ruskom oružju koje ide prema Venezueli", pita se bivši dužnosnik, danas vojni analitičar.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare