Oglas

najmanje četvero mrtvih

VIDEO / Ruski dron pogodio putnički vlak u istočnoj Ukrajini, u njemu bilo više od 200 putnika

author
Hina
|
27. sij. 2026. 22:42
khar_1769542395_photo_2026_01_27_20_22_48
Ured tužitelja Harkivske oblasti

Najmanje četiri osobe poginule su u utorak u napadu ruske bespilotne letjelice na putnički vlak u Harkivskoj regiji na istoku Ukrajine, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski

Oglas

Četiri osobe i dalje se vode kao nestale, a dvije su ozlijeđene, objavio je Zelenski na platformi X.

"U bilo kojoj zemlji, napad dronom na putnički vlak smatrao bi se terorističkim činom. Nema vojnog opravdanja za ubijanje civila u vagonu", napisao je.

Pozvao je na veći međunarodni pritisak na Rusiju i zatražio da ona bude kažnjena za svoje postupke.

Prema Zelenskom, u vlaku je bilo više od 200 putnika. Prethodno je ministar razvoja Oleksij Kuleba rekao da je bio 291 putnik, dok je regionalno tužiteljstvo navelo da ih je bilo više od 155.

Kuleba je rekao da su ruske snage napale vlak s tri drona Šahid koji su prouzročili požar. Evakuiran je 291 putnik u vlaku koji je vozio na relaciji Barvinkove-Lavov prema zapadu.

Ruski napadi na ukrajinski željeznički sustav u prošlosti su uzrokovali smrt i razaranje.

Teme
Rusija Ukrajina Vlak

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ