Nećete u Čavoglave, nisu ni zmije! (mali ilustrirani vodič kroz pjesmaricu Marka Perkovića)

Jesu li zmije iz Thompsonova dvorišta iste kao ona što je ga je ujela u pjesmi "Zmija me za srce ugrizla", ili kao ona "Ljuta guja", u kojoj "ujest će ga ljuta guja, ko se takne mog dragulja"? Je li to ona iz pjesme "Zašto si se okomila na me", "ti si ljuta zmija, seko", ili jedna od onih iz "Ne pitaj mene", "al' se barem nismo kao zmije krili", ili možda ona iz "Maranathe", "satri zmiju, zmaja paklenoga"? Je li to poskok iz "Zagore", gdje su "poskok, čovik, vuk i vila", ili onaj iz "Čelebića i Rujana", gdje "ugrist će te poskok iz kamena svakog"?