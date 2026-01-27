KOLUMNA BORISA DEŽULOVIĆA
Nećete u Čavoglave, nisu ni zmije! (mali ilustrirani vodič kroz pjesmaricu Marka Perkovića)
Donosimo kolumnu Borisa Dežulovića.
"Kaže jedna moja pjesma, 'Sve će nepravde jednom nestati, ostat će u pjesmi, u priči. Ispričavam se svima koje je taj moj montažni objekt ugrozio i kojima sam time nanio duševne boli."
Tako Marko Perković Thompson u ironičnoj objavi na društvenim mrežama komentira odluku Državnog inspektorata o uklanjanju dva objekta koje je bespravno podigao na svom imanju u rodnim Čavoglavama. Pa u istom ironijskom ključu nastavlja: "Ispričavam se pticama, vjevericama, zmijama i mravima što sam im oduzeo njihov komoditet i obećavam da ću im zasaditi duplo više grmlja, trave i šikare koja im je oduzeta. Ispričavam se kiši, vjetru a i rosi kojima sam oduzeo tih dvjestotinjak kvadrata da se spuste na to velebno prostranstvo. Ispričavam se suncu kojemu sam oduzeo pravo da baca sjaj na to mjesto, a i Mjesecu, jer sam mu zaklonio zagarantirani prostor."
E sad.
Kad se trubadur iz Čavoglava ironično ispričava pticama, zmijama, kiši i vjetru što im je svojim ilegalnim objektima "oduzeo dvjestotinjak kvadrata velebnog prostranstva", kad se sarkastično ispričava suncu i Mjesecu što im je "zaklonio zagarantirani prostor", jesu li to iste one ptice zmije, grmlje, trave, šikare, kiše, vjetrovi, rose, sunce i Mjesec od kojih je popularni trubadur ispisao cijeli svoj pjesnički opus?
Evo, metnimo, ptice.
Jesu li ptice kojima je ironično "oduzeo komoditet" iste one iz "Rose", "zapjevale ptice u daljini", ili one iz "Preskočene crte", "gdje to još ljude ptice bude"? Jesu li to one iz "Samo je ljubav tajna dvaju svjetova", "hoće li još zvijezde nebo kititi,/ kao ptice tu se gnijezditi?", ili one iz "Iza devet sela", tamo "gdje se zvijezde/ kao ptice gnijezde"? Je li to jedna od onih iz "Drage", u kojoj "ostavit će ptica jato", ona "moja ptica malena" iz "Zašto baš nju", ili možda ona "ptica pjevalica" iz "Ej, haj, pjesme naše"?
I koje točno ptice? Jesu li to, nemam pojma, golubovi, recimo oni iz pjesme "Dobrodošli", "neka nebom lete golubovi mira", ili iz pjesme "Bijeli golubovi", gdje je "palo golubova jato,/ a bili su za dom spremni"? Je li to onaj iz "Pijem, dušo", "ne varaj me sa golubom u rukama,/ sloboda je stvorena u mukama", ili ona iz "Ravnoteže", "pjesmo moja, golubice mira"?
Ili su laste? Možda laste iz "Gena kamenih", "vratile sе kući laste"? Ili guske, iz "Nema predaje", "dobivamo političke pljuske,/ vodaju nas kao male guske"? Ili slavuji, iz "Zaustavi se, vjetre", gdje "veseli slavuji pjevaju u zoru"? Ili grdelini, oni iz "Ka bez duše", "ne pivajte, grdelini,/ moja draga spava"? Ili ipak vrane, iz pjesme "Dobrodošli", gdje "nebom lete šišmiši i vrane,/ al' je soko za njih previsoko"?
Da, jebem ti, sokolovi.
Jesu li to oni sokolovi iz "Oluje", "pjevaj sokole, pjesmu slobode", ili iz "Nema predaje", "gdje ste sada, sokolovi, obranimo snove"? Jesu li to oni iz "Kralja Tomislava", u kojoj "sivi soko kliče", ili oni iz "Tamo gdje su moji korijeni", "nek' nas nebo blagoslovi, snove ostvari,/ i sinove sokolove da nam podari"? Je li to onaj iz "Uvijek vjerni tebi", "neka soko leti", ili jedan od onih iz "Rose", "zaustila zemlja tvoje ime,/ spavaju mi u njoj sokoli"? Ili onaj "Iza devet sela", "kad zapiva sokol"?
Onda zmije.
Jesu li zmije iz Thompsonova dvorišta iste kao ona što je ga je ujela u pjesmi "Zmija me za srce ugrizla", ili kao ona "Ljuta guja", u kojoj "ujest će ga ljuta guja, ko se takne mog dragulja"? Je li to ona iz pjesme "Zašto si se okomila na me", "ti si ljuta zmija, seko", ili jedna od onih iz "Ne pitaj mene", "al' se barem nismo kao zmije krili", ili možda ona iz "Maranathe", "satri zmiju, zmaja paklenoga"? Je li to poskok iz "Zagore", gdje su "poskok, čovik, vuk i vila", ili onaj iz "Čelebića i Rujana", gdje "ugrist će te poskok iz kamena svakog"?
Pa ono, kako pjesnik reče, grmlje, trave i šikare.
Je li šikara koju će popularni pjevač vratiti na mjesto svojih bespravnih objekata ona iz "Dive Grabovčeve", "gdje iz kamena raste cvijeće", ili ona iz pjesme "Tamo gdje su moji korijeni", "jutro mi nosi miris smilja gorskoga"? Je li to poljsko cvijeće iz "Samo je ljubav tajna dvaju svjetova", "kao cvijet u polju/ medju bijelim brezama", ili grm divljih ruža iz "Dan dolazi", "kada divlje ruže procvjetaju"?
Je li to trnje iz "Bog i Hrvati", kad Svemogući "vodi svoj narod kroz trnje i led", ili ono iz "Uvijek vjerni tebi", "kako trnje bode/ na putu do slobode"? Je li to drača iz "Zašto si se okomila na me", u kojoj "moju je dušu uhvatilo trnje", ili ona iz "Ne boj se", u kojoj "život je staza i trnja i cvijeća"? Je li to ona trava iz "Moj Ivane", u kojoj se ne zna "čija j' ono livada, čija j' ono trava", ili iz "Dan dolazi", "zbogom nebo plavo/ i mog doma rosna travo"?
Onda kiša.
Je li to kiša iz "Početka", gdje "kiše padaju, polja rađaju", ili ona iz "Ostavio sam te, draga", "prokleta je ova kiša"? Je li to ona iz "Potonut ću", "dok kiše putuju", ili ona iz "Bosne", u kojoj "k'o da nije dosta snjegova i kiša"? Je li to ona iz "Ljutu travu na ljutu ranu", "pričale su kiše,/ za ljubav se gine, zbog Hrvatske diše", ili ona iz "Ne boj se", "ti ne boj se sine vjetra ni kiše"?
Eh da, vjetar.
Kojemu je točno vjetru popularni pjevač "oduzeo velebno prostranstvo", onome slavnom s Dinare, "zaustavi se vjetre, pita bi te nešto", ili onome iz "Tamo gdje su moji korijeni", u kojoj "bio sam k'o divlji vjetar"? Je li to onaj iz "Bosne", gdje "vjetar nosi glas", onaj iz "Zapali vatru", u kojoj "hridine i more oduvijek se bore/ kako vjetar puše, jedan drugog ruše", ili onaj iz "Sine moj", "i tebe će tući vjetrovi razni"? Ili su to možda neki drugi, recimo oni iz "Ne pitaj mene", u kojoj "vjetrovi sada neki drugi pušu"? Možda bura, kao u "Ima nešto vrjednije od zlata", gdje "sve je više tužnih bura i oluja", ili u "Zagori", gdje "plavo nebo očisti bura", ili u "Čelebićima i Rujanima", gdje "sledit će te bura s Cincara hladnog"?
Onda rosa.
Je li rosa kojoj je Thompson "oduzeo dvjestotinjak kvadrata" ona iz istoimene pjesme, "rosa sad te pokriva", ili ona iz "Duvanjskog polja", gdje "rose Evanđelja klice mu topile"? Je li to rosa iz "Pukni puško", gdje "novu rosu zorom da ne vidim", ona iz "Ostavio sam te, draga", "k'o rosa s tužnog cvijeta", ili ipak ona iz "Poljubi me", "kao rosa san, kao sunce dan"?
Da, sunce.
Kojemu je to suncu trubadur iz Čavoglava "oduzeo pravo da baca sjaj", onome suncu iz "Rose", gdje "ostavlja me sunce, ostavlja,/ nema zore, nema dana", ili onome iz pjesme "Bog i Hrvati", gdje je "prosulo sunce čudesni sjaj"? Je li to možda sunce iz "Tamo gdje su moji korijeni", u kojoj "podiglo se sunce i toplinu prosipa", ili iz "Ljute guje", "malo sunca usred tame"? Je li to ono iz "Bosne", "tamo gdje sunce putuje", iz "Stari se", gdje "iza nas zlatno sunce sja", ili iz "Neću izdat ja Boga nikada" - "neću gasit sunce koje s neba sja"? Je li ono iz "Zeleno je bilo polje", "zlatno sunce iznad nas", ili možda iz "Ustani iz sjene", "ovo je tvoja zemlja, tvoga sunca sjaj"?
I na kraju, jasno, Mjesec.
Je li Mjesec kojemu je naš Marko "zaklonio zagarantirani prostor" isti onaj Mjesec iz "Pukni puško", "ej, Mjeseče, sva si moja nada", ili onaj iz "Potonut ću", "nije Mjesec samo za se"? Je li onaj iz "Poljubi me", "skinut ću ti zvijezdu visoko s neba, /pitat ću i Mjesec nek' mi da još jednu", ili onaj iz "Ne pitaj mene", "pobjeć će i Mjesec, suviše sam snio"? Je li onaj iz "Lipe Kaje", "dok se Mjesec nebom zlati", ili onaj iz "Zmija me za srce ugrizla", kako ono, "mjesečina svu noć tražila"?
Ptice i zmije, trava i šikara, kiša, vjetar i rosa, sunce i Mjesec, zavičaj i Domovina: čitajući Thompsonovu ironičnu objavu na društvenim mrežama, ja sam onako na prvu, majke mi, pomislio da je najnoviji njegov hit. Kao što, uostalom, i sam u reče u objavi, "kaže jedna moja pjesma, 'ostat će u pjesmi, u priči'". Recimo onoj, sad ću po sjećanju, "a meni tako dođe nakon čaše vina/ da ga pitam jel' to i tvoja domovina": treba li, naime - to mene zanima - u tom ironijskom ključu čitati onda i cjelokupnu Thompsonovu impresivnu domoljubnu kajdanku? Je li se on u stvari svih ovih godina samo ironično zajebavao s Hrvatima?
Je li se siromah samo uplašio da dušmani ne prijave kako ne živi na toj adresi, jer - kao u pjesmi "Život" - "mladost je takva pa te žarko ponese,/ i srce ti nema stalne adrese"? Pa da policiji zapjeva kako je "mlad i gladan pobjede/ odlučio izgradit dom i pustit korijene"? Je li taj "montažni objekt" dom za koji je Marko spreman?
Čudo je, kako vidite, ironijski ključ. Recimo, pjesma "Dolazak Hrvata: na koju je svetu katastarsku česticu Marko mislio i koliko je točno "kvadrata velebnog prostranstva" tražio kad je pjevao, "dajte mi komad zemlje svete,/ zemlja je i mati i dijete"? Đavo će znati. Jer - sad ste tek shvatili pjesmu "Zapali vatru" - "dušu kad ti uzme, pusti te na miru,/ sustav je Sotona u sivome šeširu".
A za taj sotonski ekosustav Marko ima jasnu poruku: "Sunce, kišo, vjetre, travo, ptice i zmije,/ nećete u Čavoglave, niste ni prije!"
