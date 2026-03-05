VIDEO / SAD lansirao projektil 'sudnjeg dana', juri do 28.000 km/h

Probno lansiranje iz baze Vandenberg Space Force uključivalo je nenaoružanu raketu i dva testna povratna vozila koja su prešla hiljade kilometara preko Tihog oceana.
Nenaoružana interkontinentalna balistička raketa Minuteman III lansirana je u utorak navečer tokom operativnog testa s obale okruga Santa Barbara, piše NBC.
Raketa i dva testna povratna vozila lansirani su oko 23 sata iz baze Vandenberg Space Force, sjeverozapadno od Santa Barbare. Lansiranje je omogućilo vojnim dužnosnicima da procijene funkcioniranje oružanog sistema.
„GT 255 nam je omogućio da procijenimo performanse pojedinačnih komponenti raketnog sistema“, rekla je potpukovnica Karrie Wray, zapovjednica 576. eskadrile za letna testiranja.
„Kontinuiranim procjenjivanjem različitih profila misija možemo poboljšati performanse cijele flote interkontinentalnih balističkih raketa, osiguravajući maksimalnu razinu spremnosti kopnene komponente nuklearne trijade naše zemlje.“
Povratna vozila prešla su hiljade kilometara do unaprijed određenog cilja na atolu Kwajalein na Maršalovim Otocima, u zapadno-centralnom dijelu Tihog oceana.
Zapovjedništvo Global Strike američkog ratnog zrakoplovstva saopćilo je da je lansiranje provedeno kako bi se „provjerila učinkovitost, spremnost i preciznost“ ovog oružanog sistema. AFGSC je dodao da je test rutinski i planiran godinama unaprijed. Predstojeća lansiranja u toj bazi uključuju i misije kompanije SpaceX zakazane za srijedu, 8. marta, te 11. marta.
