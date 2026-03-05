Izraelska vojska saopćila je da je u sjevernom libanonskom gradu Tripoliju gađala i ubila zapovjednika Hamasa Wasima Attallaha Alija.

U saopćenju objavljenom na Telegramu vojska je navela da su za napad odgovorne mornaričke snage te tvrdi da je Ali obučavao borce Hamasa. Hamas se zasad nije oglasio, piše AJ.

Kako smo ranije izvještavali, Izrael je proširio opseg svojih napada u Libanonu, a danas je do sada ubijeno najmanje osam osoba.

Stanovnicima južnih predgrađa Bejruta, koji su dobili naredbu za evakuaciju, ranije je poručeno da se sklone prema Tripoliju.