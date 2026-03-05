ŠESTI DAN RATA
FOTO, VIDEO / Izrael ubio više od 100 ljudi u Libanonu, WHO: 13 izraelsko-američkih napada na bolnice u Iranu
Sjedinjene Američke Države i Izrael šesti dan napadaju Iran, koji uzvraća projektilima diljem Zaljeva.
Noćni napadi pogodili su i nekoliko zapovjednih središta Hezbolaha u libanonskoj prijestolnici Bejrutu, a katarski borbeni zrakoplovi srušili su dva iranska bombardera Su-24 koji su letjeli prema američkoj bazi al-Udeid.
Također, najmanje 87 ljudi poginulo je nakon što je iranski ratni brod IRIS Dena potonuo u Indijskom oceanu, priopćili su dužnosnici Šri Lanke, nakon što je američka podmornica ispalila torpedo.
A da će SAD imati slobodne ruke u daljnjim napadima, potvrdila je republikanska većina u Senatu jer odbila je rezoluciju kojom se zahtijevalo da predsjednik Donald Trump za rat u Iranu mora imati odobrenje Kongresa. Samo jedan republikanac bio je protiv rata.
Iran u svemu tome ne posustaje, pokrenuo je 19. val napada na "neprijateljske ciljeve" i njegovi državni i vojni lideri ne odustaju od retorike "osvete".
17:06
prije 0 min.
Broj poginulih u Libanonu premašio 100 ljudi
Libanonsko ministarstvo zdravstva objavilo je najnovije podatke o poginulima i ranjenima u izraelskoj kampanji bombardiranja, prenosi Al Jazeera.
Od ponedjeljka su izraelski napadi ubili 102 osobe, dok je još 638 ranjeno, prenosi Libanonska nacionalna novinska agencija (NNA).
Ministarstvo je upozorilo da će broj žrtava vjerojatno rasti kako bolnice primaju sve više ranjenih.
16:28
prije 38 min.
Izrael tvrdi da je ubio zapovjednika Hamasa u Tripoliju
Izraelska vojska saopćila je da je u sjevernom libanonskom gradu Tripoliju gađala i ubila zapovjednika Hamasa Wasima Attallaha Alija.
U saopćenju objavljenom na Telegramu vojska je navela da su za napad odgovorne mornaričke snage te tvrdi da je Ali obučavao borce Hamasa. Hamas se zasad nije oglasio, piše AJ.
Kako smo ranije izvještavali, Izrael je proširio opseg svojih napada u Libanonu, a danas je do sada ubijeno najmanje osam osoba.
Stanovnicima južnih predgrađa Bejruta, koji su dobili naredbu za evakuaciju, ranije je poručeno da se sklone prema Tripoliju.
16:02
prije 1h
Grlić Radman zaljevskim ministrima: Napadi na vas su "ničim izazvani"
Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman izrazio je u četvrtak solidarnost sa zemljama Perzijskog zaljeva zbog “ničim izazvanih iranskih napada” i zahvalio im na pomoći hrvatskim državljanima na njihovu tlu.
Podsjetimo, SAD ima vojnu prisutnost u gotovo svim zaljevskim zemljama, te je koristio tamošnje baze i zračni prostor za napad na Iran, koji je nakon toga uzvratio.
15:43
prije 1h
WHO navodi da je potvrdio 13 napada na zdravstvenu infrastrukturu u Iranu
Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) saopćila je da je potvrdila više od deset napada na zdravstvenu infrastrukturu u Iranu tokom američko-izraelske kampanje, u kojima su poginula četiri zdravstvena radnika, a 25 ih je ranjeno.
„WHO je potvrdio 13 napada na zdravstvene ustanove u Iranu i jedan u Libanu“, rekao je generalni direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus na konferenciji za novinare.
Drugi zvaničnik WHO-a na istoj konferenciji dodao je da su pogođena i četiri vozila hitne pomoći te da su bolnice i druge zdravstvene ustanove pretrpjele manja oštećenja zbog udara u njihovoj blizini.
15:38
prije 1h
Zrakoplov Croatia Airlinesa sletio u Dubai
Zrakoplov Croatia Airlinesa, upućen u organizaciji Vlade i Ministarstva vanjskih poslova, sletio je u Dubai radi repatrijacije najranjivijih skupina hrvatskih državljana.
15:28
prije 1h
Izrael koristi AI u bombardiranju civilnih meta u Iranu?
"Sličnosti između izraelskog bombardiranja Gaze i Teherana postaju sve izraženije", piše Trita Parsi s Quincy instituta.
"U oba slučaja čini se da Izrael koristi umjetnu inteligenciju bez ikakvog ljudskog nadzora.
Na primjer, Izrael je bombardirao park u Teheranu pod nazivom „Police Park“. Taj park nema nikakve veze s policijom.
No čini se da ga je umjetna inteligencija identificirala kao metu jer Izrael gađa sve objekte povezane s državom.
Nitko u Izraelu nije se potrudio provjeriti i utvrditi da se radi samo o parku", dodaje Parsi.
15:13
prije 1h
Šef nuklearnih pregovora iz 2015. o američkim opravdanjima: "To je izmišljotina"
Robert Malley, glavni pregovarač u sporazumu o iranskom nuklearnom programu iz 2015. godine, rekao je za Sky News:
"Nema šanse da je Iran bio dva tjedna udaljen od razvoja nuklearne bombe. To nisu obavještajni podaci, to je izmišljotina.”
Malley je američki diplomat i stručnjak za Bliski istok koji je predvodio američki pregovarački tim u sporazumu poznatom kao Zajednički sveobuhvatni plan djelovanja (JCPOA) iz 2015., kojim je Iran ograničio svoj nuklearni program u zamjenu za ukidanje sankcija. JCPOA je raskinuo Donald Trump, u svom prvom mandatu.
15:07
prije 1h
Hezbolah tvrdi da je izveo raketne napade na izraelske snage kod Markabe
Hezbollah je saopćio da je pokrenuo raketne napade na izraelske snage koje su napredovale u blizini južnog libanonskog grada Markabe, piše AJ.
U saopćenju je navedeno da su njegovi borci gađali izraelske vojnike nakon što su uočili, kako tvrde, izraelsku jedinicu koja se kretala s položaja Manara prema gradu.
Hezbollah je naveo da su dvije rakete direktno pogodile snage te je napad opisao kao odgovor na, kako kažu, izraelske napade na libanonske gradove i mjesta, uključujući južna predgrađa Bejruta.
14:48
prije 2h
Brodovi vrijedni 25 milijardi dolara
Trgovina kroz Perzijski zaljev ozbiljno je poremećena zbog rata u Iranu, a brodovi više ne mogu prolaziti nakon što je Iran objavio da je blokirao Hormuški tjesnac.
U zaljevu i okolnim vodama nalazi se oko tisuću plovila, od kojih je polovica tankera za naftu i plin, s procijenjenom vrijednošću trupa većom od 25 milijardi dolara, izjavila je izvršna direktorica trgovačkog udruženja Lloyd's Market Association Sheila Cameron.
Od nedjelje je kroz Hormuški tjesnac prošlo najmanje 40 brodova, dodala je.
To je znatan pad u odnosu na 116 plovila za koje je zabilježeno da su prošla tjesnacem u subotu, kada su pokrenuti prvi američko-izraelski napadi na Iran.
14:27
prije 2h
Dim u Rijadu
Svjedoci su izvijestili da se u sjevernom dijelu glavnog grada Saudijske Arabije vidi dim.
Nedugo zatim, diplomatima i osoblju u veleposlanstvima u diplomatskoj četvrti Rijada, Al Safarat, naređeno je da se sklone na sigurno mjesto zbog moguće prijetnje, rekli su izvori za Reuters.
