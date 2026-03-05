Srbija objasnila zašto savjetuje građanima da ne putuju u Hrvatsku

Davor Javorovic/PIXSELL

Ministarstvo vanjskih poslova Srbije objavilo je savjete svojim građanima vezane za putovanja. Na "semaforu" koji su objavili sve zemlje svijeta svrstane su u četiri kategorije - od zelene do crvene, u skladu s procjenom sigurnosnih rizika.

U crvenu kategoriju svrstali su 23 zemlje Bliskog istoka, Azije i Afrike u koje se građanima Srbije iz sigurnosnih razloga ne preporučuje putovanje.

U narančastoj kategoriji je 28 zemalja za koje je savjet "putovanje u slučaju krajnje potrebe", a na tom popisu jedina europska zemlja je Hrvatska, prenosi Dnevnik.hr.

"Samo ako je potpuno neophodno"

Činjenica da su Hrvatsku stavili na narančastu listu, zajedno s azijskim i afričkim zemljama, iznenadila je mnoge.

Srpsko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je i objašnjenje zašto se putovanje u Hrvatsku ne preporučuje, osim "u slučaju krajnje nužde".

"S obzirom na najnovija događanja u Republici Hrvatskoj te sve češće incidente, napetosti i nepovoljne sigurnosne okolnosti, preporučujemo građanima Republike Srbije da u nadolazećem razdoblju ne putuju u Republiku Hrvatsku osim ako to nije apsolutno neophodno.

Ako je putovanje neophodno, građane se poziva da izbjegavaju javna okupljanja i mjesta gdje se mogu očekivati ​​provokacije, da budu oprezni u komunikaciji te da vode računa o osobnoj i imovinskoj sigurnosti", navodi ministarstvo.

Dodali su i da poseban sigurnosni rizik predstavljaju organizirana putovanja, odnosno dolasci sportskih ekipa i kulturnih delegacija u Republiku Hrvatsku, te se sportski savezi i kulturna društva potiču da se o svakom putovanju konzultiraju s nadležnim tijelima radi procjene rizika i poduzimanja preventivnih mjera.