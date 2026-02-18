VIDEO / Snimljen trenutak kada se lavina obrušila niz planinu, dok su je skijaši promatrali – prije nego što su u panici pokušali pobjeći

Samo dva dana ranije, u nedjelju, na istom je skijalištu poginulo dvoje skijaša. Tragedija se dogodila na Couloir Vessesu, poznatoj ruti, priopćila je talijanska Gorska služba spašavanja. U akciji potrage i spašavanja tada je sudjelovalo 15 spasilaca, tri potražna psa i dva helikoptera, prenosi Dnevnik.hr.