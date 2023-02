VIDEO | Stižu snimke nakon novog potresa u Turskoj, zastrašujuće su

Novi potres magnitude 7.5 pogodio je Tursku, nakon onog od 7.8 koji je pred jutro zatresao jugoistočni dio te zemlje i u kojem je poginulo po najnovijim podacima više od tisuću ljudi.

Novi potres pogodio je područje oko Kahramanmaraşa, nešto sjevernije od Gaziantepa, u 13.24 sata po lokalnom vremenu.

Na društvenim mrežama šire se snimke na kojima se vidi kako ljudi bježe u trenutku novog udara.

A new #earthquake of the magnitude 7.8 occurred in #Turkey News Reporter Running and Screaming #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/5sRtxaBB3Q