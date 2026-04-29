Viktor Orbán danas bi mogao pretrpjeti novi udarac

Europski parlament mogao bi zatražiti povrat čak 4,3 milijuna eura, odnosno oko 1,58 milijardi forinti po trenutačnom tečaju, od zastupničke skupine Patrioti za Europu (PfE), koju je djelomično osnovao Viktor Orbán, jer je njezin prethodnik navodno nepravilno koristio sredstva EU-a.
Skupina osporava svoju odgovornost, tvrdeći da je riječ o novoj pravnoj osobi, no u mnogim se slučajevima članovi podudaraju, a i glavni tajnik isti je kao u već ugašenoj zastupničkoj skupini. Europski parlament u srijedu će glasati o izvješću o tome.
Dana 29. travnja, nakon prijepodnevnih rasprava, Europski parlament glasat će o postupku razrješenja za proračun EU-a za 2024. godinu, što u biti znači naknadno odobrenje proračuna na temelju revizije Europskog revizorskog suda, piše Index.hu.
Na temelju provedenih provjera poslovanja institucija i agencija EU-a, nadležni odbor u svom izvješću o radu EP-a predlaže da Predsjedništvo Europskog parlamenta suspendira financiranje zastupničke skupine koju je djelomično osnovao Viktor Orbán.
To se temelji na činjenici da se članovi i osobe na ključnim pozicijama u toj skupini djelomično podudaraju s članovima prethodne zastupničke skupine Identitet i demokracija (ID) iz mandata 2019. – 2024., za koju je tijekom revizije utvrđeno da je u tom razdoblju neopravdano potrošila 4.333.635,78 eura (što je oko 1,58 milijardi forinti po trenutačnom tečaju).
Zbog toga Odbor Europskog parlamenta za proračunski nadzor (CONT), koji kontrolira proračun EU-a, između ostalog predlaže da Predsjedništvo EP-a suspendira sredstva dodijeljena zastupničkoj skupini koju je osnovao odlazeći mađarski premijer.
Priča o korištenju 4,3 milijuna eura
Protiv već ugašene zastupničke skupine Identitet i demokracija (ID) pokrenuto je više postupaka zbog sumnje da je nepravilno koristila znatan dio sredstava dobivenih od europskih poreznih obveznika, ukupno više od 4,3 milijuna eura tijekom proteklog petogodišnjeg mandata.
Prema prijedlogu, prethodna zastupnička skupina većine stranaka iz Patriota za Europu (PfE), odnosno ID, mogla je prekršiti pravila javne nabave pri dodjeli ugovora te nepravilno dodjeljivati potpore i donacije iz sredstava EU-a članovima skupine i pojedincima. Zbog toga nadležni odbor želi da Predsjedništvo EP-a ta sredstva naplati od zastupničke skupine Patrioti za Europu (PfE), koju smatra pravnim sljednikom.
Članovi Patriota djelomično se preklapaju s bivšim članovima ID-a, no među delegacijama optuženima za nepravilnosti njemačka Alternative für Deutschland (AfD) nije članica skupine. S druge strane, neke druge delegacije koje su u najvećoj mjeri sudjelovale u nepravilnostima jesu, poput francuskog Nacionalnog okupljanja (RN) pod vodstvom Marine Le Pen ili austrijskog FPÖ-a koji vodi Herbert Kickl – potonji je, uz Orbána i češkog premijera Andreja Babiša, sudjelovao u osnivanju zastupničke skupine.
Iako glasanje u Europskom parlamentu predstavlja važan korak, ono ne znači i kraj postupka, jer konačne odluke o sankcijama i eventualnim povratima sredstava ovise o daljnjim pravnim i administrativnim procesima.
