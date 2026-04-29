Devetogodišnji dječak među ubijenima u izraelskim udarima na Gazu

Osamdeset i jedno bolesno i ozlijeđeno dijete, u pratnji svojih obitelji, evakuirano je iz Gaze radi medicinskog liječenja u Jordanu. Putovali su preko mosta kralja Huseina prema različitim državnim i privatnim bolnicama u glavnom gradu Amanu.
Najmanje pet osoba ubijeno je u izraelskim napadima na Gazu u utorak, uključujući devetogodišnjeg dječaka, piše Euronews.
Dječak, identificiran kao Adel al-Najjar, skupljao je drva za ogrjev u istočnom dijelu grada Khan Younis kada je ubijen izraelskom vatrom, prema navodima bolnice Nasser. Područje se nalazilo oko 400 metara zapadno od takozvane Žute linije, koja razdvaja područja pod izraelskom kontrolom od ostatka Gaze.
Izraelska vojska zasad nije dala komentar.
"Svaki dan gađaju djecu"
Sabreen al-Najjar, rođakinja Adela al-Najjara, rekla je: „Svaki dan gađaju djecu. Koja je krivnja te djece? Recite mi, koja je krivnja te djece? Nose li oni oružje ili tenkove? Oni idu skupljati kartonske kutije (i drva) za svoje majke kako bi mogli kuhati i jesti, samo da bi jeli i pili.”
U međuvremenu, četiri muškarca ubijena su u izravnom izraelskom napadu na automobil u gradu Gazi, prema bolnici Shifa. Izraelska vojska navela je da je pogodila „terorista” u gradu Gazi, ali nije pružila dodatne informacije.
Prema zdravstvenim vlastima u Gazi, od prekida vatre u listopadu između Izraela i Hamasa, izraelske snage ubile su najmanje 818 Palestinaca, uključujući 226 djece i 179 žena.
Bolesna i ozlijeđena djeca iz Gaze putuju u Jordan
Saleh Zeidan, otac ozlijeđene djevojčice, rekao je: „Moja kći je ozlijeđena; u tijelu ima gelere. Mojoj kćeri Duaa amputirana je ruka, a u prste su joj ugrađene dvije platinaste šipke. Nakon toga dobili smo pomoć Hašemitskog Kraljevstva Jordana, koje je pristalo osigurati Duaa protezu za ruku i presađivanje kosti u prstu.”
Od 4. ožujka 2025. više od 450 djece kojima je potrebno liječenje evakuirano je iz Pojasa Gaze u suradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom.
Liječenje je dio jordanske inicijative za pružanje hitne medicinske skrbi za 2.000 djece.
Očekuje se da će se pacijenti vratiti u Gazu nakon što završe liječenje.
