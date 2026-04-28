Informatički stručnjak Marko Rakar bio je gost Novog dana kod našeg Tihomira Ladišića s kojim je razgovarao o projektu Pantheon.
Hrvatska uskoro, prema pisanju medija, dobiva investiciju bez presedana, i to ne samo u svojoj povijesti, kako se piše, nego u povijesti ovog dijela Europe: na prostoru Topuskog u Sisačko-moslavačkoj županiji sagradit će se AI razvojni i inovacijski centar, poznat pod radnim nazivom Projekt Pantheon, čija bi ukupna instalirana snaga, navodno, trebala iznositi čak jedan gigavat.
Končar je u utorak najavio da će na dubrovačkom poslovnom forumu Inicijative triju mora sklopiti Pismo namjere s društvom Pantheon Atlas LLC.
"Odakle bi ta struja došla?"
Marko Rakar smatra da se radi o nevjerojatnim brojkama: "Gigavat struje je sam po sebi problematičan, sličniji je potrošnji Grada Zagreba nego Grada Rijeke. Ukupna potrošnja tog data centra bi odgovarala otprilike 40 posto potrošnje Republike Hrvatske. Postavlja se pitanje odakle bi ta struja došla. To nije samo hrvatsko pitanje, gdje god se grade data centri kreiraju problem električne energije. Mi nemamo u tom prostoru ni jednu centralu koja bi zadovoljila takve potrebe."
"Više od pola hrvatskog BDP-a"
"Investicija od 50 milijardi je također nevjerojatna. Ako pogledate najveće data centre koje se grade, ni jedan od njih ne prelazi 15, 20 milijardi dolara. Ta brojka je sama po sebi problematična. Data centri ne zapošljavaju ljude, neće ništa učiniti na zaposlenosti. Njima se upravlja s udaljenih lokacija i nema potrebe da nitko osim tehničkog osoblja boravi u njemu. 50 milijardi je više od pola hrvatskog BDP-a, godišnjeg, to je nevjerojatno velika brojka za Hrvatsku. Data centri se grade od komponenata od koji se niti jedna, osim žice i transformatora, ne može proizvesti u Hrvatskoj. Od tih 50 milijardi ništa ili vrlo malo će završiti u Hrvatskoj i nismo čuli kvalitetan odgovor zašto je odabrana Hrvatska i zašto baš ta lokacija", dodaje.
"Treba biti iznimno oprezan oko toga"
Ističe da investitori moraju reći odakle će ti novci stići: "Ako pogledamo što se događalo s obećanjima u velika data centre posljednjih nekoliko mjeseci, vidjet ćemo da je većina tih planova otkazana ili usporena. Oracle je jedva uspio kroz privatna financiranja osigurati 10 milijardi dolara za data centar, koji su se oni obvezali sagraditi za OpenAI. Govorimo o Oracleu i 10 milijardi, a ovdje o Pantheon LLC iz Delawarea koji nema povijest gradnje, upravljanja, vjerojatno ni financijsku pozadinu. Treba biti iznimno oprezan oko toga."
Rakar govori da data centara ima jako puno te da ih u Hrvatskoj ima nekoliko:
"Tolikog velikog data centra, dakako, nemamo. Korisnici mogu biti svi, svaka kompanija koja ima potrebu za uslugama u oblaku - Amazon, Microsoft, IBM, bilo tko. Temeljna pretpostavka je da su nam oni potrebni radi umjetne inteligencije i zahtijevaju drugačije servere nego što smo ih trebali do sada."
Mogu li se u regulatornom djelu pojaviti problemi?
"Sumnjam, riječ je o data centru, komadu infrastrukture. Mora biti sagrađen po hrvatskim propisima koji su sukladni europskim propisima. On će biti sukladan europskoj regulativi. Predmet sporova su servisi koji se izvršavaju na toj infrastrukturi", odgovorio je Rakar.
