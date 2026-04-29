Po Pitomači prodavao drogu: Šifra je bila "rakija", imao i posebnu akciju 5+1

Sud je utvrdio da je 37-godišnjak od 1. ožujka do 15. studenoga 2024. godine prodavao kokain u Pitomači i okolnim mjestima. Drogu je, kako je navedeno, prodavao na parkiralištu, u vikendici ili u blizini kafića po cijeni od 80 do 90 eura za gram. Uhićen je 15. studenoga, a pretragom njegove kuće i vikendice pronađeno je 14 paketića kokaina pripremljenih za prodaju. Također je proglašen krivim jer je u istom razdoblju u toaletu jednog kafića u Pitomači drugoj osobi davao kokain na konzumaciju.