Po Pitomači prodavao drogu: Šifra je bila "rakija", imao i posebnu akciju 5+1

Muškarac (37) s područja Pitomače nepravomoćno je osuđen na Općinskom sudu u Virovitici zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te omogućavanja njihova trošenja. Izrečena mu je uvjetna kazna od godinu dana zatvora s rokom kušnje od četiri godine.
Prema presudi, u državni proračun mora uplatiti 1020 eura zarađenih prodajom kokaina, a određena mu je i sigurnosna mjera obveznog liječenja od ovisnosti. Naloženo je uništenje 14 paketića kokaina te plaćanje sudskih troškova u iznosu od gotovo 1500 eura, piše Podravski.hr.
Drogu prodavao na parkiralištu..
Sud je utvrdio da je 37-godišnjak od 1. ožujka do 15. studenoga 2024. godine prodavao kokain u Pitomači i okolnim mjestima. Drogu je, kako je navedeno, prodavao na parkiralištu, u vikendici ili u blizini kafića po cijeni od 80 do 90 eura za gram. Uhićen je 15. studenoga, a pretragom njegove kuće i vikendice pronađeno je 14 paketića kokaina pripremljenih za prodaju. Također je proglašen krivim jer je u istom razdoblju u toaletu jednog kafića u Pitomači drugoj osobi davao kokain na konzumaciju.
Svjedoci srušili obranu optuženika
Tijekom suđenja, 37-godišnjak se branio tvrdnjom da nije prodavao drogu, već da je sav pronađeni kokain bio namijenjen njegovim osobnim potrebama.
"Sva droga koju je policija pronašla kod mene bila je za moju osobnu upotrebu i dragovoljno sam je predao", izjavio je na sudu.Međutim, iskazi više svjedoka opovrgnuli su njegovu obranu.
Jedan od svjedoka ispričao je kako je stupio u kontakt s optuženikom.
"Na jednoj privatnoj zabavi po njegovom sam ponašanju zaključio da koristi kokain, a naknadno sam doznao da se od njega može nabaviti po cijeni od 100 eura za gram. Jednom prilikom sam ga putem Vibera pitao ima li 'rakije', misleći na kokain. Nakon potvrdnog odgovora, našli smo se na parkiralištu gdje mi ga je prodao. Kasnije smo više puta tako dogovarali prodaju", rekao je svjedok.
Postojala i posebna ponuda
Drugi svjedok otkrio je da je postojala i posebna ponuda. "Od prijatelja sam doznao da on može nabaviti kokain pa sam ga pitao može li mi srediti 5+1, tako da pet grama platim, a jedan dobijem gratis, sve za 500 eura. Tako smo i dogovorili, preuzeo sam paketić od šest grama koji sam platio 500 eura", kazao je.
Treći svjedok posvjedočio je da ga je optuženik sam ponudio drogom. "Pitao me želim li probati nešto da se malo 'podignem', nakon čega je otišao u WC i na vodokotliću napravio jednu 'lajnu' bijelog praha. Od novčanice je napravio cjevčicu i s vodokotlića smo ušmrkali prah", ispričao je svjedok, čime je obrana 37-godišnjaka u potpunosti odbačena.
